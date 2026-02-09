“Gratis hasta que juegue”: así llegaría Jonathan Rodríguez a Peñarol, según Lasalvia

Fútbol uruguayo

Edgardo Lasalvia, representante de Jonathan Rodríguez, volvió a referirse a las posibilidades de que el centrodelantero retorne a Peñarol este año, algo que él ve prácticamente como un hecho.

“A todos los contras les aclaro que Jonathan viene gratis hasta que pise la cancha; no va a cobrar. Hablan de ‘traer a un jugador lesionado’ y bla, bla, bla, pero es la única manera de que un jugador con la carrera de Jonathan pueda venir a Peñarol sin que el club invierta dinero aparte del salario. Lo único que nos falta es poner plata para venir”, dijo el Chino en Convocados de El Espectador Deportes 810 AM.

“La idea nuestra es que termine el tratamiento con los médicos que están. Si llegamos a un acuerdo de palabra y firmamos un preacuerdo, supervisado por la sanidad del club, estaremos prontos. Va a poder jugar a partir de junio, pero capaz se puede enrolar antes al club para terminar la recuperación, que viene muy bien”, mencionó Lasalvia sobre el Cabecita, que se está recuperando de una lesión.

El representante contó cuál es la postura de Aguirre: “Casi todos los días lo conversamos con Diego. Tengo una relación fluida con él. ‘Jamás tendría dudas de Jonathan Rodríguez’, me dijo”.

“Peñarol es el lugar. Resignamos la parte económica por la emocional. En Uruguay jugamos solo en Peñarol. Si no hay acuerdo, jugamos en México”, concluyó Lasalvia.

