Fútbol uruguayo

“¿Ganarle a Peñarol es como…?”: la peculiar respuesta que dio Flavio Perchman

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, salió airoso de una temporada tricolor con muchos vaivenes emocionales pero que finalizó de la mejor manera, ganando la Liga AUF Uruguaya.

Perchman, requerido por los medios tras la consagración tricolor, pasó por los micrófonos de Pasión Tricolor (Del Molino FM y youtube) donde respondió de forma picaresca una pregunta muy particular.

“¿Ganar un clásico es cómo…?”, fue la pregunta que le realizaron y el dirigente anticipó: “Dejame pensar algo para que no nos censuren. Es como echarse un gran polvo”.

Entre las risas de todos los presentes la apuesta se redobló: “¿Y ganar una final clásica?” “Un trío” respondió para desatar las carcajadas unas vez más.

