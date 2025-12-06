“¿Ganarle a Peñarol es como…?”: la peculiar respuesta que dio Flavio Perchman

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, salió airoso de una temporada tricolor con muchos vaivenes emocionales pero que finalizó de la mejor manera, ganando la Liga AUF Uruguaya.
Perchman, requerido por los medios tras la consagración tricolor, pasó por los micrófonos de Pasión Tricolor (Del Molino FM y youtube) donde respondió de forma picaresca una pregunta muy particular.
“¿Ganar un clásico es cómo…?”, fue la pregunta que le realizaron y el dirigente anticipó: “Dejame pensar algo para que no nos censuren. Es como echarse un gran polvo”.
Entre las risas de todos los presentes la apuesta se redobló: “¿Y ganar una final clásica?” “Un trío” respondió para desatar las carcajadas unas vez más.
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]