“Fui respetuoso y honesto”: así fue parte de la declaración de Sebastián Sosa en audiencia

Sebastián Sosa salió en libertad condicional el pasado miércoles 27 de marzo, luego de pagar la caución de 50 millones de pesos argentinos a la que fue condenado por su “participación secundaria” en el caso de abuso sexual contra una mujer de 24 años en una habitación del hotel Hilton de San Miguel de Tucumán, ocurrido en la madrugada del domingo 3 de marzo.

Una vez en libertad, y previo a viajar a Buenos Aires, el arquero uruguayo de Vélez Sarsfield aseguró ante la prensa: “Soy inocente y no he cometido ningún delito. Confío plenamente en la Justicia tucumana, y lo que más esperamos todos es que se sepa la verdad de toda esta situación lo antes posible”.

En la jornada de este jueves, TN noticias dio a conocer un video de la declaración que Sebastián Sosa dio el miércoles 20 en Tucumán. Según la información, el futbolistas pidió la palabra en la audiencia y se dirigió tanto a la jueza como a la víctima.

“Señora jueza, reitero lo que dije cuando comencé el relato hace tantas horas atrás: soy inocente, me considero inocente. No considero haber cometido ningún delito con invitar a alguien a participar, a tomar algo, a compartir un momento, escuchar música”, comenzó diciendo Sosa sentado en el banquillo durante la Cámara Gesell.

Luego, se dirigió a la víctima: “Hasta el momento que te vi, te vi bien”. Y ahondó: “Después me dormí, como ella dice y reafirma, y ratifican los muchachos”. “Entiendo que ella la pueda estar pasando mal, pero todos la estamos pasando mal: durmiendo días en una comisaría, dando una imagen espantosa”. “Treinta y siete años tengo, 20 de carrera, y nunca tuve nada como para decir ‘este tiene antecedentes de algo o tendencia de algo’. Simplemente extendí una invitación y ella lo sabe”, siguió.

“Fui respetuoso, honesto, transparente, no le mentí en ningún momento; fui comprensible cuando me estaba contando lo que le estaba pasando. Seguí conversando con ella, tratando de buscar algún tipo de solución sin hacerle ningún ofrecimiento de plata, sin ningún tipo de segundas intenciones, y ella lo sabe bien, los mensajes son elocuentes. Me ofrecí en todo momento”, destacó.

“Lo único que quiero remarcarle a ella es que la vi bien hasta donde la vi, el otro momento estuve durmiendo y lo único que hice fue hacerle una invitación. Esto es mucho para mí, lo que estoy viviendo por hacerle una invitación a alguien”, indicó, y concluyó: “Considero que se me está cargando de muchas cosas extras que no me competen. Espero que tenga todo esto en consideración y se pueda resolver de buena manera”.

En la audiencia, Sosa había dado su versión de los hechos: “Yo estaba en otra onda, en otro ambiente. Era el que ponía la música, mientras tanto me hablaba con mi señora que estaba en un cumpleaños, entonces era un ida y vuelta de mensajes con ella. No estaba prestando atención a lo que ellos conversaban, aunque participaba de alguna que otra charla. Así estuvimos una hora y media”.

“Ella me pide para bañarse, a lo que yo le digo que no había ningún problema porque no veía nada extraño en esa situación. Cuando sale, estaba en corpiño. En ningún momento la vi incómoda, es por eso que yo le digo por mensaje que siempre la vi bien”, contó. “Estaba con sueño y tenía ganas de dormir, me sentía con pocas energías, y al rato me dormí. Recuerdo despertarme después cuando escucho conversaciones, volteo a mirar y no había nadie. Seguí durmiendo hasta que ella vino y alumbró buscando su ropa”, expresó.

Y añadió al respecto: “Me quedé despierto y empecé una conversación con ella, me decía que le pregunte al paraguayo si había usado preservativo. Es más, me quedé preocupado hasta que le pregunté si había llegado bien a su casa, y luego puse la alarma para dormir porque teníamos dos horas nomás para hacerlo antes de salir”.

“Toda esta situación me descoloca porque yo no esperaba vivir esto, no me parece tener que estar viviendo esto solo por hacerle una invitación a una persona a que venga a tomar algo. Me parece que es demasiado lo que está viviendo uno solo por invitar a alguien a tomar, por una simple invitación con un mensaje. Nunca intenté engañarla, nunca le dije que la llamaba para una entrevista, nunca intenté presionarla; están clarísimas las conversaciones en los chats”, finalizó.

