“Extraordionario e inmenso”: elogios de Filipe Luís a Varela, que fue “el mejor jugador”

Guillermo Varela fue figura en el triunfo de Flamengo 1-0 ante Palmeiras este sábado en el estadio Monumental de Lima, donde el Mengão se consagró campeón de la Copa Libertadores.

El lateral derecho uruguayo, que fue titular y tuvo una gran actuación jugando los 90 minutos, obtuvo su segunda Libertadores con Flamengo y fue destacado por el entrenador Filipe Luís como “el mejor jugador del partido, por lejos”.

“Hizo un partido extraordinario e inmenso”, destacó el entrenador de Flamengo sobre Varela en conferencia de prensa, y agregó: “Creció a partir de defender bien, ya que su fase defensiva fue impecable. Tuvo su libertad con la pelota”.

El futbolista, su parte, atendió a los medios de prensa en zona mixta. “Hicimos muchos méritos para terminar así [siendo campeones], aunque sabíamos que era difícil”, dijo, a nivel grupal, el lateral formado en Peñarol.

Por último, habló de su año individual: “El proceso fue duro. Pasé por muchas cosas. Conmemorar de esta manera…Por eso las lágrimas. Antes de que el juez pitara, yo ya estaba llorando”.

???Filipe Luís, sobre a partida espetacular de Guillermo Varela:



??? “Fez um jogo extraordinário. É verdade que geramos uma situação para que ele tivesse mais tempo com a bola e fosse o jogador livre, em função do que pensávamos da pressão do Palmeiras. Ele cresceu no jogo a… pic.twitter.com/mZGXoKC04H — Flamengo | Coluna do Fla (@ColunadoFla) November 30, 2025

