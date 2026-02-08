“Estuve pasándola bastante mal”: la confesión de Leo Fernández sobre su salud en Peñarol

Leonardo Fernández habló ante los medios en zona mixta tras la victoria de Peñarol ante Montevideo City Torque 3-1 en el Campeón del Siglo, en estreno carbonero en el torneo Apertura.
“Hicimos un buen primer tiempo, en el que pudimos ser bastante contundentes en pelota quietas y jugadas en movimiento. Fue un debut bastante esperado”, expresó el volante ofensivo frente a la prensa.
“Sabemos que podemos mejorar lo hecho en el segundo tiempo, cuando tomamos precauciones por cuidar el resultado. Que sirva para que, si pasa de nuevo, podamos manejarlo de otra manera”, agregó Fernández.
Y confesó su estado de salud en los últimos días: “Estuve bastante mal ayer y antes de ayer, con mucha fiebre y pasándola mal en la noche. Mal, mal. Me esperaron hasta última hora. Es imposible no estar”.
