“Estoy muy feliz. Me encanta Nacional”, dijo Christian Ebere en su llegada al país

Christian Ebere pisó suelo uruguayo este jueves, pasada la 1:30 de la madrugada. Llegó desde Brasil, donde reside con su familia, para sumarse rápidamente a Nacional, el club que más lo sedujo y que ganó la puja para llevárselo en una de las novelas del período de pases.

“Estoy muy feliz. Es un cuadro grande de Uruguay”, comentó el atacante nigeriano a Sport 890, y confirmó que su prioridad a la hora de tomar la elección era sumarse al conjunto tricolor: “Nacional porque me gusta, me encanta. Me gusta todo”.

En un improvisado portuñol, Ebere confirmó no haber hablado todavía con Álvaro Recoba ni con sus nuevos compañeros, pero sí con el presidente Alejandro Balbi y la gerencia deportiva, y se mostró abierto a jugar en cualquier puesto de ataque, sabiendo que “el entrenador es el que manda”. “Yo no tengo problema”, añadió.

Dijo que viene trabajando desde lo físico, que vio el clásico y que “el equipo está bueno”, por lo que se alegra de su decisión, pese a que otras instituciones lo querían. “Pero ahora estoy en Nacional, el más importante”, sostuvo el delantero de 25 años.

“Gracias a Plaza Colonia, un club que me ayudó bastante y que confió en mí. Les agradecí y siempre estarán en mi corazón”, concluyó Ebere, quien registró 19 goles en sus 50 partidos oficiales con la camiseta patablanca en un período de un año y medio.

