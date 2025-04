"Estamos para ayudar, no dejarlos expuestos": Diego Aguirre y su defensa a Báez y Terans

Fútbol uruguayo

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, habló sobre las críticas que recibió Jaime Báez principalmente, así como también David Terans, salió en su defensa y aseguró: “Estamos para ayudar a los futbolistas, no dejarlos expuestos en un mal momento”.

Aguirre, en conferencia de prensa fuen consultado sobre la China Báez que anotó uno de los goles en el 4-2 de los carboneros sobre Miramar Misiones y se tomó su tiempo para argumentar su respuesta.

“Es verdad que tuvo un bajón en su juego y no mostró lo que había hecho anteriormente en el club [2024], pero yo confío en él”, empezó diciendo, para luego ampliar: “No por pasar malos momentos lo voy a dejar afuera, como que no sirve más. No, eso no, Jaime sirve y puede ayudar como ya lo hizo, y no es mi imaginación, me apoyo en cosas que pasaron”.

“Mi obligación como entrenador es que los jugadores recuperen su confianza y aquellos que fueron importantes vuelvan a serlo. Puede haber sido criticado por la gente o la prensa, pero es parte de estar en un club como Peñarol cuando las cosas no salen. A veces revertir situaciones adversas te fortalece y quién te dice que Jaime y otros jugadores nos den grandes alegrías”, añadió.

También hizo un punto y aparte sobre David Terans: “Pudo mostrar algunos momentos interesantes, como la asistencia del tercer gol. Es un jugador que lo quiero recuperar, porque todos recordamos lo que fue en Peñarol”.

“Podemos nombrar a varios que capaz que están en su misma situación de tener un gran potencial y no estar en su mejor momento. Repito, mi obligación es ayudarlos, darles minutos y que puedan rendir, porque eso mejorará al equipo. Tenemos que encontrar sus grandes rendimientos”, señaló.

“Sea David, Jaime, o quien fuera, estamos para colaborar con ellos, no para justificar que el equipo no anduvo haciendo la fácil y dejar a los jugadores expuestos”, añadió.

Sobre la posibilidad de que Báez deje el equipo a mitad de año y su decisión de mantenerlo como titular, expresó: “Más adelante habrá un corte de un tiempo prudencial para pensar en la posibilidad de incorporar algún jugador”.

“El caso de Jaime es bastante probable que se vaya porque finaliza contrato y tiene posibilidades en otros lados. Seguramente tendremos que buscar un sustituto, pero no me preocupa en este momento particularmente”, cerró.

