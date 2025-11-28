“Esperaba una llamada”: Abeijón “desilusionado” con Recoba tras rearmar su cuerpo técnico

Fútbol Internacional

La pasada semana sorprendió la noticia de que Álvaro Recoba, tras un año y medio sin dirigir, volvía al ruedo al ser presentado como nuevo director técnico del Deportivo Táchira de Venezuela.

El Chino no entrenaba desde junio de 2024, cuando fue cesado de Nacional, tras una serie de malos resultados.

En su primera experiencia en el exterior como DT estará acompañado de Ramiro Roascio y Amaranto Abascal como ayudantes, y de Juan Alzamendi —a quien ya tuvo en Nacional— como preparador físico.

La confirmación de este cuerpo técnico llamó la atención, ya que no viajó junto a él Nelson Abeijón, su asistente en el Tricolor y amigo personal.

El Abeja habló sobre eso este viernes y sorprendió: “Me cuesta hablar mucho de eso, porque hasta el día de hoy me cuesta superarlo”.

“Él tiene derecho a armar el cuerpo técnico que quiera, pero, más allá de que somos muy amigos, me dolió mucho el modo de cómo pasaron las cosas”, expresó.

“Me enteré de todo —de que ‘tenía un cuerpo técnico nuevo’— después de que ya había arreglado, más allá de que nos había dicho que necesitaba un cambio y que nos liberaba [a él y a Juan Alzamendi], que, si nos salía algo, porque estuvimos un año y medio esperando, nos daba la libertad de poder ir a trabajar”, comentó.

“Cuando él decía que quería un cambio, pensaba que era agregar a alguien más. Nunca me esperaba que el cambio podía ser yo”, dijo, y añadió: “Me desilusionó porque soy un tipo leal y frontal; me hubiera encantado que me dijera de una que no quería trabajar más conmigo y se terminaba el tema”.

“No me esperaba estar un año y medio esperando que salga algo, y una vez que sale, ya no participar. Tengo que arrancar de cero porque tengo que mantener una familia”, siguió en diálogo con el programa Convocados de radio El Espectador Deportes.

Con respecto a cómo se enteró de la noticia, señaló: “Me enteré por la prensa y por un mensaje que me dejó. Me esperaba una llamada o encontrarnos”. “Lo único que me duele es el modo”, aclaró.

“Antes de arreglar con Táchira, nos reunimos con un equipo del fútbol uruguayo y fui a la reunión”, recordó.

“Lo estoy superando, pero la semana pasada fue durísima”, dijo, y aseguró que, pese a esta situación, son “amigos”.

