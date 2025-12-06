Selección

“Es importante que se hablen y solucionen las cosas”: Forlán por relación Bielsa-jugadores

El exfutbolista de la selección uruguaya Diego Forlán se refirió al relacionamiento del entrenador Marcelo Bielsa con el plantel celeste, una situación que genera incertidumbre de cara al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Forlán, destacado como el mejor jugador de la Copa del Mundo 2010, afirmó que “es entendible” que el público de Uruguay no muestre demasiada ilusión de cara al torneo del año que viene, teniendo en cuenta “todo lo que ha ocurrido”.

“Es importante que se hablen las cosas y que se puedan solucionar”, declaró en Sport 890. “Faltan meses [para que empiece el Mundial, que será entre junio y julio]. Yo creo que se van a solucionar las cosas”. agregó.

“Esperemos volver a tener ese buen nivel que hemos mostrado, porque la verdad es que tenemos jugadores”, concluyó.

