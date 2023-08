“Enseñándole a hacer unos buenos mates”: la chicana de Mac Allister a Darwin Núñez

Fútbol Internacional

Darwin Núñez convirtió un doblete este domingo para darle la victoria agónica al Liverpool frente al Newcastle por la Premier League. Por esa gran actuación se ganó los elogios de todos, pero eso no le valió para salvarse de alguna chicana, como la de su compañero Alexis Mac Allister.

“Enseñándole a hacer unos buenos mates al goleador”, publicó este lunes el argentino en Instagram, producto de que semanas atrás dio a conocer, en tono de broma y en diálogo con ESPN, que los mates del uruguayo eran “bastante flojitos”.

“Los mates de Darwin están bastante flojitos, parece que Nico Otamendi [excompañero del artiguense en Benfica] no le enseñó mucho cómo hacerlo, pero lo bueno es que le pone ganas”, dijo, y añadió: “Igual, no me puedo quejar porque me olvidé del mío y tomamos todo el día en el de él. De a poquito le voy a enseñar bien cómo se hacen los mates, porque están un poquito lavaditos”.

