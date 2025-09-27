“Enjaulado”, “perdido”, “Incómodo”: medios españoles y Fede Valverde ante Atlético

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La derrota 5-2 del Real Madrid ante Atlético generó varias dudas sobre el planteamiento de Xabi Alonso y la forma de utilizar a Federico Valverde, algo que se enmarca en el análisis individual de la actuación del uruguayo.

Frases como “perdido tácticamente” o “enjaulado” grafican la imagen que deja el formado en Peñarol bajo la nueva conducción merengue.

Diario MARCA

En la primera parte, al igual que Tchouaméni, estuvo poco activo en la circulación desde la base. Algo más visible con el dominio final de su equipo. Cohibido, sin espacios, pero imprescindible en las ayudas atrás. En el complemento adelantó un poco su presencia hacia tres cuartos.

Diario AS

Sigue transmitiendo lo mismo que lleva transmitiendo toda la temporada: no está cómodo, no encuentra un rol claro, no es Valverde. Tiene tanto talento que incluso así, su aportación es de futbolista titular, pero quien ha visto al Halcón en su esplendor, sabe que esta versión está alejada de aquella. Algo falla y es una cuestión táctica. De encajarle en el esquema.

Diario SPORT

Enjaulado, atrapado, un partido más. En un centro del campo totalmente deslabazado, el uruguayo solo puedo, en el primer tiempo, cortar balones, porque desde la posición más retrasada, el Real Madrid pierde totalmente su impulso en ataque. Es un simple socorrista. Su calificación se enmarca dentro de una curva que no ha dejado de ser descendente.

Bernabéu Digital

Muy lejos del nivel que mostró en campañas anteriores. Perdido tácticamente, sin capacidad para aprovechar su velocidad y con escaso protagonismo.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy