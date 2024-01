“¿En qué otro equipo cambiaron al arquero que salió campeón?”: se preguntó Thiago Cardozo

Fútbol uruguayo

Thiago Cardozo, arquero formado en Peñarol y que actualmente se encuentra en Unión de Santa Fe (Argentina), se refirió a su salida del Aurinegro, en el que, pese a consagrarse campeón, recibió críticas producto del rendimiento carbonero en cuanto a juego y resultados durante el primer semestre de la temporada 2023, teniendo en cuenta que no cosechó puntos por la fase de Copa Sudamericana y, por ende, quedó eliminado.

El golero, entrevistado en Punto penal, de Canal 10, fue sincero al declarar: “Sentía, por momentos, que ya se me había asumido en otro rol. Si bien cada semana pensaba que lo podía dar vuelta, llegó un punto en el que lo veía así. ¿En qué otro equipo cambiaron a un arquero que salió campeón? A mí no se me viene a la mente. En un momento, tuve la sensación de que ya no competía”.

Cardozo, de 27 años, quien contó no haber tenido “comunicación” con Diego Aguirre sobre su salida, aunque “capaz” le hubiera gustado, también expresó: “Son decisiones importantes que tienen mucha connotación mediática. Había sido una buena mitad de año. En la copa pónganle el calificativo que quieran, por cómo se dio, pero fue todo el equipo, no solo Thiago Cardozo. Ganamos el Apertura y creo que tuve ocho o nueve vallas invictas. Lo de la copa tomó una connotación muy grande por el año electoral. Que hayamos hecho cero puntos hace ruido, pero son estadísticas. Cada uno lo lleva eso a lo mejor para sí, ya sea para hacer política o, para ustedes mismos (los periodistas), trabajar de eso y hablarlo durante una semana”.

“A mitad de año, sabía que iba a venir un arquero a competir. Tuve alguna opción de salir, pero quería quedarme hasta fin de año para ser campeón. En su momento, nunca estuvo en mi cabeza irme del club. Después de unos meses de terminado el primer semestre, surgió lo de Chile, que, por diferentes motivos, finalmente no se dio, y ahí sí había tomado la decisión de salir”, comentó.

Y, consultado por el actual entrenador de goleros del plantel mirasol, mencionó: “El Gallego (Ferro) vive para Peñarol y es un gran profesional, que mejora día a día por ser cada vez mejor profesional. Tanto en mi crecimiento como en el de Kevin (Dawson) o Gastón (Guruceaga) fue una pieza importante, y es una pieza importante en el día a día de Los Aromos. Obviamente, su trabajo es difícil de ver por parte de la gente. Merece estar muchísimos años en el club, hasta que él lo disponga”.

