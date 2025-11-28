“En el minuto 46, comen”: Lasalvia analizó la final clásica y se refirió al “Bielsa gate”

Fútbol uruguayo

El representante y confeso hincha de Peñarol Edgardo Lasalvia se refirió a la final clásica del próximo domingo en el Gran Parque Central y señaló: “Lamentablemente la gente que tiene que garantizar la seguridad no lo está pudiendo hacer y se juega sin visitantes”.

El Chino, entrevistado en Todo pelota (Carve Deportiva), comenzó haciendo referencia a los dichos de su amigo y vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, que días atrás declaró sobre el empate 2-2 en el CDS: “Peñarol cumplió con la ley que viene teniendo desde hace tiempo y esperemos se acabe el domingo, esa de hacer un gol en el minuto 46. Pocas veces vi esa efectividad. Deben llevar siete u ocho goles convertidos en ese momento del partido”.

“En el minuto 46, comen”, dijo entre risas el representante, y fue a más: “Están nerviosos de que le hagan un gol en ese minuto. Seguramente este será el primer clásico sin descuentos con la fuerza que tienen ellos… Por favor, cada clásico es diferente”.

“Esto debería ser una fiesta, pero, lamentablemente, la gente que tiene que garantizar la seguridad no lo está pudiendo hacer y jugamos sin visitante”, señaló, para luego dejar un mensaje: “A los amigos barra de los dos lados les pido que nos dejemos de boludeces, si todos nos conocemos, si se quieren pelear se citan en la esquina, mano a mano, sin giladas, sin pegarle a la gente de bien ni involucrar a las familias”.

Al ser consultado sobre quién es el favorito, reiteró: “Los clásicos son todos diferentes. Si Nacional con su gente a favor y sabiendo que con un 1-0 ya es campeón, debería estar emocionalmente más fuerte. Ahora, yo sé lo que significa la amarilla y negra, y sé que los jugadores van a ir con todo por ganar el partido”.

La Celeste

Durante la charla, Lasalvia fue consultado sobre los dimes y diretes de la selección uruguaya que llevaron a una evaluación del trabajo de Bielsa, mientras se aduce un distanciamiento con los futbolistas.

“No soy hincha de la selección, lamentablemente”, dijo, para contar: “Hablo con [Facundo] Pellistri y con Brian [Rodríguez], además de algunos otros jugadores que tengo buena relación, pero no represento, y me dicen que solamente se está pasando por un mal momento deportivo. Ha habido muchos cambios, pruebas en puestos donde el entrenador tenía dudas”.

“No me consta que haya problemas de relacionamiento”, expresó con claridad después, pero advirtió: “Si así pasara, espero que mis jugadores no me lo hagan saber, porque ahí tendría que hacer algo, no sé callarme”.

“Puede ser que la metodología del entrenador por su edad, trayectoria y forma de ser, a veces a algunos jugadores les cuesta más entender o adaptarse a la idea. No pasa más de eso, pero si pasa, que hagan algo urgente los que les corresponde”, cerró.

