“Empieza el año, mañana todos a trabajar”: la historia de Roberto Niz, el último ciclista

Roberto Niz, ciclista del club San Antonio de Florida, terminó último este domingo 20 de abril en la décima y última etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay, que largó desde Maldonado y terminó en la rambla de Montevideo, pasando por Canelones.

“Un amigo me dijo hace dos días: ‘No llegues último el último día que no quiero empezar a trabajar por vos’. Y ahora no le va a quedar otra”, expresó con humor el hombre tras la carrera a Telenoche (Canal 4).

Asimismo, admitió, más en serio, que no quería “terminar de esta manera”. “Pero los percances van surgiendo día a día y capaz que no le pudimos brindar todo al club, pero tratamos de dejar todo lo que más teníamos”, manifestó.

En cuanto al club, Niz expresó: “Un club que tiene toda su trayectoria y ahora está arrancando nuevamente, este es un comienzo con toda la directiva que está atrás de esto”.

Este mismo domingo el ciclista Anderson Maldonado se consagró campeón de la edición número 80 de la Vuelta Ciclista del Uruguay.

Niz contó que conoce a Maldonado, ya que este integró el San Antonio: “Tenemos el privilegio de que Maldonado vistió la camiseta del club. ¡Felicitaciones para él!”.

