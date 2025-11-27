“El plantel de Nacional tiene claro lo que se juega”: Perchman y la final del domingo

Fútbol uruguayo

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, anticipó la segunda y definitiva final de la Liga AUF Uruguaya que se disputará el próximo domingo a las 16:30 horas en el Gran Parque Central ante Peñarol, y dijo: “El escenario es el mejor”.

“Estoy transitando una semana que deportivamente quizás es la más importante de mi vida”, sostuvo, entrevistado en Último al arco (Sport 890), y agregó: “Antes había sido cuando salí campeón con Aguada [en básquetbol] después de 36 años. Igualmente estoy tranquilo”.

“Fue un año complicado, con muchos altibajos, de tres cuerpos técnicos y todo lo que sabremos que sucedió y se analizará después de las finales”, expresó el dirigente albo, para ampliar: “Después de haber sacado un resultado positivo en el estadio de Peñarol, es importante saber que el escenario que tenemos hoy es muy bueno; es difícil tener uno mucho mejor”.

“Será con nuestra gente, una cancha repleta y además enmarcado en la energía positiva de la gente que se nota y sumado a un plantel que sabe lo que está en juego y va por todo. Si no se da, será porque no era para nosotros y no estuvimos a la altura. Tengo plena confianza en este plantel y jugadores”, explicó para contextualizar.

El empate de visita

Perchman, al analizar el 2-2 en el duelo de ida en el Campeón del Siglo, contó: “La planificación fue perfecta porque todo lo que hablamos previamente se cumplió en ese primer tiempo del partido. Después tenés que ligar que lo que causaste lo termines convirtiendo en gol. La planificación de apretar a Peñarol, no dejarlo salir, incomodarlo todo el tiempo, con los dos morenos permanentemente acosando a la defensa y mediocampo de Peñarol fue totalmente planificado”.

“En varios momentos, les generamos cierto nerviosismo y nos dieron jugadas como los dos goles o la última cuando el golero se la entregó al Diente [su remate dio en el palo]”, recordó, para proseguir: “Peñarol cumplió con la ley que viene teniendo desde hace tiempo y esperemos se acabe el domingo, esa de hacer un gol en el minuto 46. Pocas veces vi esa efectividad. Deben llevar siete u ocho goles convertidos en ese momento del partido. Es una cuestión de actitud y de azar”.

“La cancha estaba muda, los jugadores de Peñarol estaban entre estáticos y que le salía poca cosa. Esa acción cambió el semblante para el segundo tiempo”, aseveró sobre el gol de Arezo, y dijo que el segundo de Fernández los “empató muy rápido; quedaba mucho tiempo y la localía incide mucho”.

Las cosas claras

“Tenemos a todo el equipo en perfectas condiciones, salvo lo que sucedió con Ancheta, que si juega lo hará con la máscara”, dijo el vicepresidente tricolor, que enfatizó: “Es verdad que Nacional tiene un plantel más extenso que Peñarol, también es real que prácticamente Peñarol entra con su equipo titular intacto. Nacional tiene más margen de replanteo”.

“No vamos a entrar confiados en nada”, dijo, y expresó su duda con la posible titularidad de Nahuel Herrera en la zaga tras sufrir una luxación de hombro en el duelo en el CDS: “Tengo dudas de que juegue; desde el martes ya está la versión esa... muy raro. Es un zaguero de muy buenas condiciones y sin Méndez seguro les resulta necesario, pero es raro después de lo que le pasó confirmarlo tanto tiempo antes”.

Y señaló: “Mi trabajo en Nacional [este año] ya lo hice. Yo no pateo los córners, no marco, no hago los goles; lo que tenía para hacer, ya está hecho. La diferencia entre ganar y perder es gigante, y esto es para los que se banquen esa ecuación”.

“Me llevaré 5.000 abrazos y besos si ganamos, y, si no se da, los reclamos y quejas estarán a la orden del día”, terminó diciendo.

