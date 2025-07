“El mejor por lejos”: los elogios de medios españoles al partido de Valverde ante la Juve

Fútbol uruguayo

Los principales medios españoles se deshicieron en elogios para Federico Valverde, elegido por la FIFA como el mejor jugador del partido y pieza clave en el triunfo 1-0 en octavos de final ante Juventus en el Mundial de Clubes.

“El mejor, por lejos”; “todoterreno”; “manejó el partido”; algunos de los conceptos que sirvieron para describir al capitán del Real Madrid en otra actuación brillante. Mirá los conceptos:

DIARIO MARCA

Primer tiempo: Es un todoterreno y se maneja bien en cualquier escenario. Buena conducción que finaliza con un disparo que se marcha desviado. Gran asistencia a Bellingham en la mejor ocasión del Madrid. Espectacular derechazo desde la frontal que se encontró con la respuesta de Di Gregorio, que sacó una gran mano.

Segundo tiempo: Poderoso, influyente y llegando al área por todas partes y protagonizando infinidad de remates. Mereció el gol. Llega con peligro con un tiro que se marcha rozando el palo. Remate de chilena que despeja a córner Di Gregorio. Sustituido en el 89' por Ceballos.

DIARIO AS

El mejor del Madrid, por lejos. En una primera parte gris, suyas fueron las mejores ocasiones, y no fueron pocas. Probó el disparo varias veces, en alguna exigió que Di Gregorio metiese la mano para evitar males mayores. También le sirvió a Bellingham un balón estupendo, detenido por el meta de la Juventus. Y en la segunda parte, más de lo mismo, hasta lo intentó de chilena y casi le sale.

DIARIO MUNDO DEPORTIVO

El equipo notó en la segunda parte su mejoría con y sin balón y fue uno de los mejores sobre el campo, manejando el partido.

BERNABÉU DIGITAL

El box to box del equipo, el todocampista, el Pajarito que ya desde hace tiempo es Halcón. El capitán del Real Madrid hoy no ha defraudado ni en defensa ni ataque, como casi siempre. Es verdad que no ha sido su mejor partido pero desde luego que el equipo no ha acompañado. Por el resto, siempre activo por el centro del campo y con buen manejo del balón.

¿Podemos hablar del partido de estos dos? pic.twitter.com/VzceQITKUm — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 1, 2025

