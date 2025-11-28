Fútbol uruguayo

“El dolor es pasajero; la gloria, eterna”: el mensaje de Nahuel Herrera a su representante

El representante y confeso hincha de Peñarol Edgardo Lasalvia se refirió a la posibilidad de que Nahuel Herrera sea titular ante Nacional en el clásico definitorio del domingo en el Gran Parque Central y aseguró: “Hay un hombre de 20 años esperándolos”.

Lasalvia, en el programa radial Todo pelota (Carve Deportiva), fue consultado sobre el zaguero que jugó dos minutos en el duelo de ida en el Campeón del Siglo y debió salir por una luxación en su hombro que lo tiene en duda para la revancha.

“Me genera por un lado mucho orgullo y por otro lado preocupación, que solo un jugador importe tanto en un plantel como el de Peñarol, de los equipos más grandes del mundo. Tengo toda la fe de que va a estar”, dijo el Chino.

“No se puede solo esperar que un zaguero de 20 años sea el principal pilar de Peñarol, pero él banca presión, todo, está preparado”, dijo, para luego clarificar: “Lo que pienso es que el caudal deportivo debería ser mucho más grande”.

El representante confirmó que estuvo reunido con el futbolista y que lo vio “mejor que nunca”. Ante la consulta de su dolencia y posibles choques con los delanteros albos, varios de ellos de gran corpulencia, aseveró: “Que vayan nomás, que hay un hombre de 20 años esperándolos”.

“Acá se juega una final, todos son hombres y soñaron con esto. Nahuel se siente privilegiado y me mandó un mensaje que decía: ‘El dolor es pasajero; la gloria es eterna. Este clásico es mi vida’”, afirmó.

“Es un jugador que lo siente como nosotros, los hinchas de Peñarol, y que quiere dar la vuelta en el Parque”, cerró.

