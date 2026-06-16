“Debimos ganarle a la selección más débil del grupo”: leyenda saudí tras 1-1 con Uruguay

Mundial 2026

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El empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita en el debut del Mundial por el grupo H generó críticas dentro del fútbol saudí. Fahd Al-Harifi, una de las grandes leyendas del fútbol de Arabia Saudita, cuestionó duramente al entrenador griego Georgios Donis por el planteo realizado ante la selección celeste.

Al-Harifi fue un histórico mediocampista de la selección y del club Al Nassr, donde es considerado uno de los jugadores más importantes de su historia. Fue internacional con su país durante años y forma parte de una generación que marcó una época en el fútbol saudita llegando a octavos de final en Estados Unidos 1994

El exfutbolista analizó el encuentro en el programa Dorina Ghir de la cadena “Al-Saudiya” y consideró que el equipo no aprovechó la oportunidad de quedarse con los tres puntos. “Antes del partido esperábamos alcanzar un punto, pero vimos que podíamos lograr más si hubiéramos presionado. Creo que Donis ha fracasado en la prueba de fuego”, expresó.

Arabia Saudita comenzó ganando el partido, pero no logró sostener la ventaja y terminó igualando ante Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami. Para Al-Harifi, el equipo mostró una postura demasiado conservadora durante gran parte del complemento.

“Nuestro problema como saudíes es que nos conformamos con cualquier cosa, y eso es lo que nos mantiene siempre en el mismo círculo vicioso, sin que aprendamos de nuestros errores anteriores”, sostuvo.

La leyenda saudí también comparó el rendimiento del equipo en los amistosos previos con lo mostrado en el debut mundialista. “En los amistosos impuso presión alta y mostró audacia, pero en el partido oficial no lo hizo”, señaló.

Además, fue crítico con algunas decisiones tácticas del entrenador durante el encuentro: “La defensa se retrasó demasiado, los cambios llegaron tarde, se tomaron malas decisiones y el equipo se cansó por falta de refresco temprano”.

Lo que viene

A pesar del resultado, Al-Harifi destacó que Arabia Saudita tiene condiciones para competir contra cualquier rival y pidió una mayor ambición: “Hemos llegado a un lugar en el que todas las selecciones deben tenernos en cuenta, ya sea por la fuerza de la liga saudí, por los grandes nombres o por nuestra reputación mundial”.

Sobre el partido ante Uruguay, insistió en que el equipo pudo haber buscado más: “Estoy satisfecho con el resultado, pero debimos jugar mejor y ganar ante la selección más débil del grupo”.

El exjugador incluso fue más allá y aseguró que el calendario puede darle la razón: “Es la selección más débil del grupo y los próximos partidos lo confirmarán: no jugó amistosos, tiene muchas bajas y problemas internos”.

Tras la primera fecha del Grupo H, Arabia Saudita, Uruguay, España y Cabo Verde quedaron igualados con un punto, en una zona que promete ser una de las más parejas del Mundial.

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