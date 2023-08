¿Cuánto dinero perderá Luis Rubiales con su salida de la Federación Española de Fútbol?

Fútbol Internacional

La salida de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) conllevaría la pérdida total de 925.761,81 euros en sus ingresos anuales brutos, entre la suma de su salario como presidente (675.761,87), los 36.000 euros anuales de la ayuda a vivienda, más los 250.000 euros que mantenía por ser vicepresidente y miembro del comité ejecutivo de la UEFA.



Los últimos datos publicados en la pestaña de transparencia de la RFEF relativos a la retribución del presidente apuntan a una cantidad bruta total en 2021 de 634.518,19 euros, cifra neta de 339.237,12 euros, al margen de lo percibido por la UEFA, en la que es uno de los vicepresidentes desde 2019. Esta cifra actualizada a 2022, con la subida del IPC de un 6,5%, eleva sus emolumentos a 675.761,87 euros.



Según pudo saber EFE su salario anual en la UEFA es de 250.000 euros brutos, cantidad que podría perder igualmente si cesara en esas funciones. En FIFA, Luis Rubiales no tenía cargo alguno.



La Asamblea de la RFEF aprobó en mayo de 2022 un nuevo sistema para la remuneración de Luis Rubiales como presidente con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año. Entonces pasó a tener un salario fijo más el IPC, en lugar de un fijo y unas variables en función del éxito económico, basado en un porcentaje de los ingresos de los nuevos patrocinadores, como había sido hasta la fecha, tras las suspicacias generadas por el caso Supercopa.



También se acordó reducir la ayuda de vivienda al presidente a 3.000 euros brutos al mes (1.650 netos) y el tesorero de la RFEF, Eduardo Bandrés, precisó que el nuevo sistema suponía una reducción de unos 50.000 euros anuales.



La reunión de presidentes autonómicos celebrada este lunes abordó esta situación con los servicios jurídicos de la RFEF y, dado que Rubiales está suspendido provisionalmente por la FIFA, así consta a partir de ahora en el departamento de recursos humanos federativo.



Algunos de los asistentes a la reunión, presidida por Pedro Rocha, presidente de la Federación Extremeña y ahora presidente interino de la RFEF, plantearon hacer constar en el comunicado posterior a la misma la mención expresa de la suspensión de empleo y sueldo a Rubiales, pero ante la falta de acuerdo quedó fuera del texto, según pudo confirmar EFE en fuentes de la Federación.



Ayer los presidentes de las territoriales, reunidos por primera vez después de todo lo ocurrido tras la final del Mundial femenino, acordaron por unanimidad pedir la dimisión de Luis Rubiales y de no producirse ésta se abriría la puerta a una moción de censura, algo que el propio Rubiales trató de hacer para relevar a Villar y que no fue necesario por la destitución de éste por parte del TAD.

EFE / FútbolUy