¿Cuáles son los posibles destinos de Darwin Núñez? ¿Qué chances tiene Peñarol?

Al Hilal borró a Darwin Núñez de su lista de buena fe en la Pro League de Arabia Saudita por una restricción en el cupo de extranjeros. De los ocho mayores de 23 años tenían que sacar a uno para que entrara Karim Benzema, y el elegido fue el uruguayo.

El atacante artiguense solo estará disponible para la Champions League de Asia, por lo que llegará a la Copa del Mundo con escaso ritmo de juego. En ese torneo su equipo clasificó a octavos de final de forma anticipada como primero de su zona y jugará, por cumplir con el fixture, el próximo lunes ante Shabab Al-Ahli. Los playoffs comenzarán el 2 de marzo.

Enterados de su situación, desde Peñarol se comunicaron con él, pero no hay chances de que vuelva. Apenas supimos que se quedó sin supo llamamos, pero más nada. Cero chance. Tiene ofertas de todas partes del mundo. De todos los mercados abiertos le han mandado una oferta diferente. No es ni una noticia”, explicó Ignacio Ruglio, presidente carbonero, a FútbolUy.

¿A dónde podría ir?

Los principales mercados ya cerraron sus períodos de pases, por lo que las opciones de un préstamo para que llegue con rodaje al Mundial son ligas de segundo orden. Dentro de Europa, permanecen abiertas las ventanas de República Checa, Montenegro, Serbia, Hungría, Eslovenia, Grecia, Suiza, Croacia, Rusia, Eslovaquia, Bulgaria, Polonia y Ucrania, entre otros.

En Sudamérica restan 12 días para que cierre el mercado en Uruguay, ocho en Chile y 20 en Brasil, que es el único país de la Conmebol con recursos como para intentar una cesión. Los clubes brasileños tienen tiempo hasta el 3 de marzo para incorporar. Una semana después concluirá el plazo en Argentina.

Si es por dinero, la Super League de China puede incorporar al goleador uruguayo de 26 años hasta el 5 de marzo y la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos hasta el 26 del mismo mes.

