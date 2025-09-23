“¿Con estos agarrarás algo?”: la broma de la esposa de Martín Campaña a… Martín Campaña

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Martín Campaña ha tenido un año irregular en cuanto a tiempo de juego en Peñarol, ya que, hasta el momento, lleva disputados 2.074 minutos, repartidos en 23 partidos, pero perdió la titularidad con el chileno Brayan Cortés.
El exgolero de la selección uruguaya, que ha recibido 20 goles este año y tiene ocho vallas invictas, ha sido el elegido por Diego Aguirre para jugar por Copa AUF Uruguay, fórmula que se repetirá este miércoles contra Tacuarembó por los cuartos de final.
En las horas previas a ese partido, el arquero carbonero publicó un video grabado por su esposa, Valentina Viera, en la que ella le hace una broma que se viralizó en redes sociales, sobre todo en X.
Ella se estaba probando guantes de golero junto a Campaña, quien le alcanzó otro par para ponerse, a lo que Viera le dijo entre risas: “¿Pero con estos agarrarás algo?”.
Campaña, clave en la final del Torneo Intermedio contra Nacional con un penal atajado, respondió con una sonrisa y un golpe con el guante.
