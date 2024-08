¿Cómo quedó Nacional en la carrera por clasificar al Mundial de Clubes de 2025?

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Por primera vez en la historia, en 2025 se disputará un Mundial de Clubes multitudinario, con sede en Estados Unidos, del 15 de junio al 13 de julio. Tendrá 32 participantes y dos uruguayos corren con posibilidades de clasificar, pero uno de ellos está mejor posicionado.

Con el objetivo de garantizar la máxima calidad posible, basada en criterios deportivos en las cuatro temporadas más recientes, a partir de la fase de grupos de la máxima competición de clubes de la confederación correspondiente, e incentivando el resultado de cada partido del torneo respectivo, FIFA aprobó la siguiente metodología para la clasificación estándar: tres puntos por victoria, un punto por empate, tres puntos por avanzar en cada fase de la competición.

Equipos clasificados

África (4): Al-Ahly, Wydad AC, Esperance Tunis y Mamelodi Sundowns.

Asia (4): Al-Hilal SFC, Urawa Red Diamonds, Al-Ain FC y Ulsan HD.

Europa (12): Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, París Saint-Germain, Inter de Milán, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético Madrid y Red Bull Salzburgo.

América Central y del Norte (4): Tres clasificados hasta ahora: Monterrey, Seattle Sounders y León.

Oceanía (1): Auckland City.

Sudamérica (6): Cuatro clasificados hasta ahora: Palmeiras, Flamengo, Fluminense y River Plate.

En el caso de Conmebol, a los tres brasileños se les sumó River Plate por el ranking y, por el momento, se estarían metiendo también Boca Juniors (6º) y Olimpia (8º). Debido a que solamente pueden ir dos por país, salvo que sean campeones de la Copa, el siguiente en aspirar a clasificar es Nacional, que está 9º, luego de pasar a Racing, Vélez Sarsfield e Internacional de Porto Alegre durante esta edición de la Libertadores (ver ranking).

Con el empate ante San Pablo, Nacional igualó la línea del equipo paraguayo, pero para clasificar deberá hacer un punto más en esta edición, en la que había sumado hasta el momento tres por acceder a fase de grupos, tres por vencer a Libertad y Deportivo Táchira (en dos oportunidades), uno por empatar con River y otros tres por clasificar a octavos de final. De esta manera, un empate en la vuelta de octavos le bastará para superar a Olimpia, que no clasificó (57 puntos ambos).

En caso de que Nacional no sume más puntos y quede igualado con Olimpia, clasificará el equipo que haya tenido el mejor resultado durante el período de clasificación (2021-2024). En ese caso, el cupo iría para los paraguayos, porque en 2023 alcanzaron los cuartos de final, la mejor actuación entre ambos.

Además de todo eso, se tiene que dar la condición de que Palmeiras, Flamengo o Fluminense se queden con la presente edición de la Libertadores, y así liberar un cupo más para el ranking Conmebol. En caso de que el campeón sea River Plate, Nacional podría ir por ranking junto a Boca Juniors (siempre y cuando pase a Olimpia); al tiempo que, si el campeón es otro equipo diferente a los ya clasificados, y tampoco lo es el Tricolor, por ranking irían River y Boca (teniendo en cuenta que el Albo no alcanzaría al Xeneize). Si la gana otro argentino que no sea River, podría acompañar al Millonario, ya que Boca no podría ir en ese caso.

Ranking

Boca Juniors - 71 puntos

Olimpia - 57

Nacional - 57



FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy