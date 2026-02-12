¿Cómo quedaron los grupos de la UEFA Nations League 2026-27 y cuándo empieza?

Fútbol Internacional

Se llevó a cabo este jueves el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Nations League, la competición posterior a la Copa del Mundo que afrontarán las selecciones europeas a partir del 24 de setiembre, y que terminará en la Liga A el 13 de junio.

La novedad es que se jugarán las primeras cuatro fechas en cuestión de dos semanas. La primera será del 24 al 26 de setiembre, la segunda entre el 27 y el 29, la tercera irá del 30 de setiembre al 3 de octubre, y la cuarta del 4 al 6 de octubre.

La fase de grupos se cerrará en noviembre, cuando se dispute la quinta del 12 al 14 y la sexta entre el 15 y el 17.





Los cuartos de final y eliminatorias de ascenso y descenso serán en marzo de 2027, y las correspondientes a las Ligas C y D un año después. La fase final de la Liga A tendrá lugar entre el 9 y 13 de junio de 2027 con un Final Four en sede a definir.



LIGA A



GRUPO 1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía.

GRUPO 2: Alemania, Holanda, Serbia y Grecia

GRUPO 3: España, Croacia, Inglaterra y República Checa.

GRUPO 4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.



LIGA B



GRUPO 1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte.

GRUPO 2: Hungría, Ucrania, Georgia e Irlanda del Norte.

GRUPO 3: Israel, Austria, República Irlanda y Kosovo.

GRUPO 4: Polonia, Bosnia Herzegovina, Rumanía y Suecia.



LIGA C



GRUPO 1: Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino.

GRUPO 2: Montenegro, Armenia, Chipre y Letonia o Gibraltar.

GRUPO 3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe y Moldavia.

GRUPO 4: Islandia, Bulgaria, Estonia y Luxemburgo o Malta.



LIGA D



GRUPO 1: Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo y Andorra.

GRUPO 2: Lituania, Azerbaiyán y Liechtenstein.



