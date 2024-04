¿Cómo les fue este fin de semana a los próximos rivales coperos de los equipos uruguayos?

Fútbol Internacional

MARTES 2 DE ABRIL

Racing – Corinthians, 21:30 horas

Estadio Centenario - Copa Sudamericana

Corinthians no juega desde el 14 de marzo, cuando le ganó al modesto São Bernardo 2-0 por la segunda ronda de la Copa de Brasil. Cuatro días antes, el equipo dirigido por el portugués António Oliveira había cerrado su participación en la fase regular del Campeonato Paulista con un 0-0 frente al Agua Santa. Terminó tercero en su grupo y no pudo clasificar a cuartos de final, instancia a la que no faltaba desde 2014.

MIÉRCOLES 3 DE ABRIL

Nacional – Libertad, 19:00 horas

Gran Parque Central - Copa Libertadores

Con sus habituales titulares en cancha, el uruguayo Alejandro Silva entrando a los 69’ y el arquero Martín Silva ausente por lesión, empató sin goles frente a Olimpia el sábado como local por la fecha 11 del Torneo Apertura de Paraguay, que lo tiene primero con 22 puntos y una ventaja de cuatro respecto a su rival de turno y a Sportivo Luqueño. Además, el conjunto dirigido por Ariel Galeano tiene un partido pendiente frente al colista Nacional de Asunción. Roque Santa Cruz, de 42 años, sustituyó en el segundo tiempo a Óscar Tacuara Cardozo, de 40.

Rayo Zuliano – Danubio, 19:00 horas

Estadio Nacional de Caracas - Copa Sudamericana

Empató 2-2 con Universidad Central de Venezuela (UCV) el sábado por la fecha 10 del Torneo Apertura de Venezuela y cortó una racha de cinco derrotas a nivel local, por lo que marcha 12º entre 14 clubes con apenas cinco puntos. Empezó ganando a los 22’ por un autogol de Gonzalo Villarreal y su rival se quedó con 10 hombres a los 32’. Pese a la superioridad numérica, le empataron a los 50’ y a los 93’. Armando Araque puso el 2-1 parcial a los 61’ para elconjunto dirigido por Elvis Martínez, que en 10 partidos ganó uno, empató dos y perdió siete.

JUEVES 4 DE ABRIL

Rosario Central – Peñarol, 19:00 horas

Gigante de Arroyito - Copa Libertadores

Con sus titulares en cancha, cayó 2-1 el jueves frente a Barracas Central y perdió un invicto de 32 partidos jugando como local en el Gigante de Arroyito. El equipo de Miguel Ángel Russo, que contó con los uruguayos Facundo Mallo y Abel Hernández como titulares, marcha décimo en el grupo A de la Copa de la Liga del fútbol argentino con 14 puntos en 12 fechas y no tiene chances de clasificar a cuartos de final con dos encuentros por delante.

Liverpool - Independiente del Valle, 21:00 horas

Estadio Centenario - Copa Libertadores

Empató sin goles en su visita al Emelec de Guayaquil este domingo por la sexta fecha de la Liga Pro de Ecuador y perdió la punta a manos de Aucas. Quedó segundo junto al equipo eléctrico con 12 puntos, a uno del líder, luego de igualar en sus últimos tres cotejos. Los dirigidos por el argentino Javier Gandolfi todavía no perdieron y cuentan en sus filas con el uruguayo Renzo López. La estrella es Kendry Páez, volante que a sus 16 años ya suma seis presencias con la selección mayor y pasará al plantel del Chelsea a mediados de 2025, cuando cumpla 18.

