“¿Cómo hicimos para ganarle?”, ironizó Perchman, y habló del penal que protestó Peñarol

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, valoró el título obtenido el domingo ante Peñarol y consideró que “se fue muy duro con el club en todo el año”. “Y no lo digo solo por la prensa; lo digo también por la hinchada”, comentó en diálogo con el programa 100% deporte de Sport 890.

“Un equipo que es el que hace más puntos y más goles, y el que menos goles recibe, parece ilógico que todos los fines de semana sea criticado”, agregó el máximo directivo tricolor, quien destacó haber “llegado a las finales con un club unido” en su interna.

Perchman: “Peñarol ganó un clásico de siete” y el penal a Leo Fernández

En el mismo programa, Flavio Perchman ironizó sobre el triunfo, en referencia a dichos de la prensa. “Peñarol juega mejor, tiene mejores jugadores y tiene más personalidad. ¿Cómo hicimos para ganarle?”, se preguntó, y agregó: “Todo el año estuvieron diciendo que Nacional no tenía la personalidad suficiente. A Nacional le faltó juego, no personalidad”.

“Se jugaron siete clásicos en el año y Peñarol ganó uno”, recordó, y consideró que hubo “demasiado impacto” tras aquel 3-0 de los carboneros en su única victoria sobre los tricolores en 2025.

Consultado por el penal que reclamaron los aurinegros sobre Leonardo Fernández, opinó que “es una jugada gris”. “No lo veo tan claro, pero es justa para verla demasiadas veces. Vi que Diego Romero recogió la pierna, pero se podría haber cobrado. Igual, de última, que sientan lo mismo que sentimos nosotros durante ocho años sin penales clásicos”, expresó.

Posibles altas y bajas

Perchman confirmó que no habló de posibles altas con Jadson Viera, ya que el entrenador estaba “100% enfocado en las finales”. “Hay cosas que venimos manejando con Sebastián Eguren y salidas que no dependen de nosotros, como [Christian] Oliva y [Gonzalo] Carneiro, que tienen cláusulas de salida. Cada caso lo analizaremos con Jadson”, comentó.

Aún con la incertidumbre de Sebastián Coates, cuya continuidad “dependerá de una decisión de él”, Perchman tiene perfilada la salida de Lucas Villalba a un mercado en América, luego de un año con dos partes bien distintas para él. “Me dolió el segundo semestre. Fui de los que más lo inflacionó por lo que pensaba que era y por lo que pienso que es”, sostuvo.

“Creo que Lucas nunca se pudo recuperar de lo que significó la fallida ida a la selección, y después la no ida al Mundial de Clubes. No lo pudo sostener mentalmente y eso incidió en su juego. Tampoco se le ayudó demasiado a superar el momento, pero ya tiene 24 años y debe ser responsable de las situaciones. En la primera final cometió un error infantil, porque tenía cuatro amarillas y cometió una falta innecesaria”, analizó.

Entre las posibles altas está Cristian Olivera, por quien va a “negociar con Gremio”. “Se muere de ganas por venir al club y nosotros queremos que venga”, sostuvo, y otro deseo que ya ha manifestado es César Araújo, a quien quiso hace un año, pero sin poder concretar su llegada, ya que Orlando City le hizo cumplir el contrato. Hoy queda libre y es factible.

“Es uno de nuestros anhelos. Dependemos de que no tenga algo importante de ningún mercado tipo Brasil o México que le cambie mucho la ecuación económica. Si no, hay grandes chances de que juegue con nosotros”, reconoció Perchman, quien también apunta a “dos o tres jugadores de cuadro chico que uno a veces hace como apuesta”. “Tengo que hablar con Jadson, que conoce mucho los a los jugadores de Boston River”, concluyó.

