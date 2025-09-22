¿Bielsa reservó a jugadores del medio local para octubre? El único que fue notificado

Fútbol uruguayo

Uruguay jugará dos amistosos correspondientes a la fecha FIFA del mes de octubre en Malasia. El primero será ante República Dominicana el viernes 10 en Kuala Lumpur y el segundo contra Uzbekistán el lunes 13 en Malaca.

Teniendo en cuenta que se confirme la convocatoria del lateral-extremo, la Mesa Ejecutiva fijó el encuentro del Negriazul ante River Plate (correspondiente a la décima fecha del Clausura) para el viernes 3, de tal manera que el defensor tenga margen al momento de viajar y pueda jugar dicho partido.

Hasta el momento, ninguno de los restantes 15 equipos de Primera División del fútbol uruguayo recibió notificación de la AUF al respecto de alguna reserva, pero sí ocurrió con jugadores y clubes del exterior.

