¿Bielsa reservó a jugadores del medio local para octubre? El único que fue notificado

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Uruguay jugará dos amistosos correspondientes a la fecha FIFA del mes de octubre en Malasia. El primero será ante República Dominicana el viernes 10 en Kuala Lumpur y el segundo contra Uzbekistán el lunes 13 en Malaca.
Teniendo en cuenta que se confirme la convocatoria del lateral-extremo, la Mesa Ejecutiva fijó el encuentro del Negriazul ante River Plate (correspondiente a la décima fecha del Clausura) para el viernes 3, de tal manera que el defensor tenga margen al momento de viajar y pueda jugar dicho partido.
Teniendo en cuenta la posibilidad de que se confirme la convocatoria del lateral-extremo, la Mesa Ejecutiva fijó el encuentro del Negriazul ante River Plate (correspondiente a la décima fecha del Clausura) para el viernes 3, de tal manera que el defensor tenga margen para viajar y pueda jugar dicho partido.
Hasta el momento, ninguno de los restantes 15 equipos de Primera División del fútbol uruguayo recibió notificación de la AUF al respecto de alguna reserva, pero sí ocurrió con jugadores y clubes del exterior.
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]