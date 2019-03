Zoo de Villa Dolores liberará guacamayos; piden a ecoparque Tálice que haga lo mismo

Medioambiente

El proyecto Operación Regreso fue lanzado en mayo del año pasado por la Dirección Nacional del Medio Ambiente (DINAMA) y la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay (COENDU). El objetivo era (y es) obtener guacamayos rojos (Ara chloropterus) en cautiverio en Uruguay y enviarlos a los Esteros del Iberá (Corrientes, Argentina), donde una fundación internacional (CLT) los está reintroduciendo exitosamente. Los ejemplares provenientes del cautiverio son entrenados y preparados durante un año o más hasta ser liberados.



Desde COENDU creen que el proyecto no tuvo la respuesta esperada ya que hay muchos guacamayos en Uruguay y pocos tenedores accedieron a su entrega. Un detalle no menor de este operativo es que entregar los animales los exime de la multa, ya que la tenencia de la especie es ilícita. Al momento de realizar esta nota, hay cinco ejemplares esperando su viaje, dos de ellos entregados por sus tenedores, otro decomisado por DINAMA y recientemente otros dos que el zoológico Villa Dolores prometió sumar al proyecto.



Recientemente CLT recibió 16 guacamayos desde Londres y unos 10 desde Brasil. "Es una lástima que los uruguayos no tengamos una conciencia de conservación de la fauna silvestre y sí de un vínculo de encierro, sean jaulas, barrotes o paredes de una casa", expresó Mauricio Alvarez de COENDU.



El año pasado COENDU se contactó con el intendente de Flores (Fernando Echeverría) quien les prometió una reunión que finalmente no pudo concretarse, ante la falta de nuevas respuestas por parte del intendente.

Este año retomaron el diálogo, esta vez con el director del Ecoparque Tálice (Sebastián Brum) pero aún no hay señales de una posible reunión. "Tálice posee cinco guacamayos rojos. En el primer contacto y carta que enviamos les solicitamos todos ya que pensamos que al llamarse ecoparque mantendrían también una filosofía acorde. Hoy, sabiendo que la especie es un buen atractivo en los zoológicos, esperamos hagan un aporte de al menos dos o tres para con ello cerrar una etapa y emprender un primer viaje de guacamayos uruguayos a Iberá", agregó Álvarez.



Desde COENDU se exhorta a la población a colaborar para dar con los tenedores de guacamayos rojos, sean éstos particulares o zoológicos.



El guacamayo rojo habita prácticamente toda Sudamérica con excepción de Uruguay, Chile y Argentina. De este último país se extinguió hace un siglo, y ahora gracias al Proyecto Iberá de la Fundación Tompkins a través de CLT Argentina, ya hay varios de ellos volando libre nuevamente en los Esteros del Iberá.



"Si bien no hay registros históricos que marquen su presencia en Uruguay, tampoco podemos negarla. Según Félix de Azara la especie habitaba hasta el paralelo 28°. Uruguay comienza en el 30°, y supo albergar una especie de guacamayo en el litoral (hoy extinta a nivel global con su último registro en Artigas). ¿Por qué no pensar que antes de la llegada de los españoles habitaban nuestro país?", agregó el responsable de COENDU.



"Operación Regreso sigue sumando y esperando por más guacamayos que no solo serán pioneros directos en la reintroducción de su especie a Argentina, sino que por primera vez podrán vivir en libertad, formar una familia con su propia especie, y teñir el cielo con sus hermosos colores", apuntó.



Quien tenga conocimiento de guacamayos rojos en Uruguay se puede contactar con COENDU al 099269549 o por mail a coendú@coendu.org