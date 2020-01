YouTube implementó cambios para mejorar la protección de la privacidad de los niños

Seguridad

Los cambios obligan a los creadores de contenidos a tener que especificar si el contenido es creado para niños menores de 13 años o no, interpretando a los videos para niños como contenido que está siendo visto por un menor, independientemente de la edad del usuario.

Según explicó YouTube en su blog oficial, son múltiples factores los que determinan si un contenido es considerado para niños, como la temática del video, si están presentes niños, personajes infantiles, representaciones teatrales o historias que incluyen juguetes, canciones infantiles, juegos, entre otros factores. En caso de que el sistema mediante machine learning catalogue por su cuenta un contenido de una determinada manera, los propietarios del contenido tendrán la posibilidad de modificar esa designación si consideran que es incorrecta. Asimismo, también YouTube tendrá la posibilidad de modificar la categoría si se detecta un error en la designación por parte de los propietarios del canal.

A partir de esta implementación, YouTube limitará la recolección y el uso de los datos de los usuarios que consuman contenido catalogado como para niños. Como consecuencia, se restringen o deshabilitan algunas funcionalidades, como la posibilidad de visualizar anuncios personalizados, realizar comentarios, usar el chat en vivo, suscribirse a un contenido, o indicar "me gusta" o "no me gusta", entre otras. Todas estas modificaciones fueron planteadas a Google por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos en relación al cumplimiento de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, conocida también como Ley COPPA.

"Este tipo de acciones, acompañadas por una ley que protege a los usuarios, son clave para preservar la privacidad en linea. De todos modos, la protección los niños en Internet no debería ser únicamente responsabilidad de las empresas, los adultos debemos comprometernos para generar un espacio digital seguro y que los más chicos puedan disfrutar de las nuevas tecnologías sin preocupaciones", aconseja, Camilo Gutierrez, Jefe del Laboratorio de Investigación ESET Latinoamérica.

"El dialogo como primera medida de prevención y concientización, acompañado de educación sobre los riesgos asociados a las distintas prácticas que se lleven adelante, junto con tecnologías como puede ser una herramienta de control parental, y la instalación de alguna solución de seguridad en los dispositivos, son los principales puntos para que grandes y chicos puedan disfrutar de tecnología de manera segura", concluyó Gutierrez.