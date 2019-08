Yaroslav Goncharov, el rostro detrás de la app que envejece rostros

Ciencia y Tecnología

In your face

Goncharov trabajó para Microsoft y luego fue cofundador de Yandex, el "Google ruso" multiservicios que acabó por vender al Google verdadero por 38 millones de dólares.

Pese a ese historial exitoso, su creación más popular es la aplicación más exitosa del momento: FaceApp. Un sistema que utiliza filtros artificiales con para cambiar a las personas de género o cambiar su edad hasta parecer bebés o verdaderos ancianos. Lo hace en segundos y el resultado es gracioso. Es el gran éxito de una aplicación en la que hasta los famosos han caído. Miles de fotografías inundan la red, pero su está sujeto a ciertas contrapartidas.

Este software fue fundado por Yaroslav Goncharov en el año 2014, ingeniero ruso de 40 años. Lo gestiona una empresa en la que trabajan 12 empleados y él, como director general, es el único que posee el cien por cien del negocio, según informa el periódico matritense ABC.

Pequeño genio



A pesar de que el ingeniero ruso es tremendamente celoso de su intimidad, hace una semana concedió una entrevista a la revista "Spletik", en la que por primera vez habló un poco de su vida privada. Contó que nació en Sosnovy Bor y actualmente vive en San Petersburgo. Su tío, uno de los primeros empleados de la empresa Oracle, y su padre, que le regaló su primera computadora, fueron siempre sus principales apoyos. "De alguna manera tuve suerte: en mis tiempos no teníamos tantos juegos de ordenador, y no había mucho que ver en la tele. Así que yo me dedicaba a leer libros y a programar. Ahora veo a niños con talento a los que les resulta más difícil que a nosotros, porque cuando hay 20 juegos en el iPad es difícil ponerse a programar", explicó.

Política de privacidad



La aplicación se dio a conocer gracias a un reto viral que empezaron a realizar los famosos. El "desafío" era simple: hacerse una selfie, aplicar el filtro de envejecimiento y publicar la imagen en redes sociales. Pero en el momento en el que FaceApp alcanzó su punto álgido, surgió el temor sobre el uso y la protección de datos, especialmente luego de que hicieran circular un rumor que aseguraba que la aplicación no solo guardaba las fotos utilizadas, sino que accedía a toda la galería del dispositivo móvil. Esta preocupación llevó al senador estadounidense Chuck Schumer a solicitar al FBI que iniciara una investigación sobre la aplicación, a pesar de que Goncharov no cesaba de decir que su producto utilizaba una política de privacidad actualizada y que la compañía elimina las fotos pasadas 48 horas, pidiendo a los servidores de Amazon y Google, en los que se ejecuta FaceApp, que borrasen automáticamente los datos que han estado en el sistema durante ese tiempo.

En una entrevista con la revista "Forbes", Goncharov se negó a revelar los ingresos que está generando o cuántos clientes de pago tiene. Sólo reveló que el número de personas que descargaron la aplicación premium es aproximadamente el 1 por ciento de todos los clientes. Comprobando la cantidad de descargas reveladas por Google Play, eso supondría más de 100 millones de usuarios que pagan cuatro dólares al mes a la compañía -lo que generaría unas ganancias de al menos 4 millones al año.