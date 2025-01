Xbox transmitió su primer “developer's direct” del año: ¿qué anuncios mostraron?

Gaming

Xbox, la empresa de consolas y videojuegos de Microsoft, dio inicio al año con una transmisión, bajo el título de Developer Direct, en la que mostró cinco títulos que publicarán en el primer semestre del año y comienzos del segundo.

Los juegos anunciados en orden fueron Ninja Gaiden 4, South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 y Doom: The Dark Ages. A excepción de Doom y South of Midnight, los demás juegos (incluido uno sorpresa), fueron anunciados por primera vez en la conferencia en vivo.

Ninja Gaiden 4

Xbox sorprendió al público con el anuncio de Ninja Gaiden 4. Codiseñado por Team Ninja de Koei Tecmo y Platinum Games, el juego sigue con la fórmula de combate hack and slash (tipo de juego de apretar muchos botones de forma frenética y acabar con grandes volúmenes de enemigos) y plataformas del clásico, ahora con un nuevo protagonista: Yakumo, un ninja que enfrenta a la Orden del Dragón Divino en un Tokio distópico.

A su vez, Ryu Hayabusa, el anterior protagonista de la serie, regresa como personaje jugable y rival de Yakumo.

El lanzamiento de esta cuarta entrega está programado para el otoño de 2025, o primavera en el hemisferio sur. A su vez, el directo anunció Ninja Gaiden 2 Black, un remake o reinvención del juego Ninja Gaiden II de 2008 que ya está disponible en Xbox y Game Pass.

South of Midnight



Compulsion Games presentó más detalles de South of Midnight, un juego con una fuerte inspiración en el folclore gótico sureño. Los jugadores encarnarán a Hazel, una Weaver con la misión de rescatar a su madre tras un huracán y que deberá enfrentar a monstruos y explorar un paisaje embrujado para hacerlo.

El juego tiene un estilo visual en stop-motion y un enfoque en el aspecto narrativo por encima de la jugabilidad. En cuanto a esto último, varios fans han mostrado su preocupación por el título, ya que recibió asesoramiento de Sweet Baby Inc, una empresa consultora de prácticas de DEI (diversidad, equidad e inclusión), la cual ha levantado sospechas y polémicas por “inclusiones forzosas” y hasta reescribir acontecimientos históricos como en el caso de Assassin's Creed: Shadows. Su lanzamiento está previsto para el 8 de abril.

Clair Obscur: Expedition 33

El estudio francés Sandfall Interactive debutó con Clair Obscur: Expedition 33, un juego de rol por turnos con un enfoque narrativo. En el juego, el mundo está bajo la amenaza de la Paintress, una entidad que cada año decide quién desaparece según su edad. La historia seguirá a la Expedición 33 en su intento por detenerla.

Con un sistema de combate al estilo de otros títulos como Persona 5 y un elenco de voces que incluye a famosos como Charlie Cox y Andy Serkis, el juego sale el 24 de abril.

DOOM: The Dark Ages

Xbox cerró el evento con un adelanto de DOOM: The Dark Ages, una precuela del reinicio de la saga de juegos de disparos en 2016. Además de la clásica acción de la serie, el título busca acercarse todavía más a seguir la línea de construir una historia encaminada a los eventos de DOOM (2016) y su secuela, DOOM Eternal (2020), juegos que reiniciaron la historia de la saga de los años 90. Su lanzamiento está programado para el 15 de mayo.