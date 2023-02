Windows 11 ahora es oficialmente compatible con Apple Silicon con Parallels

Tecnología

El cambio de Apple a los chips Intel hace casi 20 años abrió un mundo de posibilidades de sistemas operativos, pero al silicio ARM personalizado cerró algunas puertas. Finalmente, hay un método oficial para ejecutar Windows 11 en las últimas computadoras Apple. Microsoft convirtió a Parallels Desktop 18 en una vía oficialmente compatible para obtener Windows en una Mac.

Windows 11 le dará a los usuarios acceso a las aplicaciones de Windows, pero habrá algunas limitaciones. En el caso de que se requiera una capa adicional de virtualización, como el Subsistema de Windows para Android y el Subsistema para Linux, no funcionará en Parallels. También habrá que dejar atrás las aplicaciones de 32 bits. Microsoft comenzó a eliminar todo el soporte de aplicaciones de 32 bits en la versión ARM de Windows, y muchas de las aplicaciones exclusivas de Windows que los usuarios de Mac necesitaban en el pasado eran las más antiguas (de 32 bits). Si los juegos son la razón por la que los usuarios quieren Windows en sus Mac, este anuncio no es ayudará mucho, ya que cualquier título que requiera DirectX 12 u OpenGL3.3 no funcionará.

Parallels no es un software barato, la licencia básica tiene un valor que parte de los U$S 100. Sin embargo, el ángulo de la licencia es un poco confuso. Hasta ahora, Microsoft solo ha proporcionado la versión ARM de Windows 11 a los ensambladores de sistemas. Parallels dice que los usuarios pueden comprar licencias de Windows 11 Pro o pasar por un proceso de licencia empresarial. Según el portal ExtremeTech, presumen que eso otorga acceso a la versión ARM en Parallels a través de la nueva asociación.

Antes, era técnicamente posible ejecutar Windows 11 en macOS con Parallels. Sin embargo, requería una vista previa de Insider del sistema operativo y no era oficialmente compatible. Apple no tenía interés en ayudar a instalar Windows en sus nuevas computadoras ARM, por lo que es bueno ver esta opción, aunque limitada, disponible para los usuarios.

Parallels es un software de virtualización con buena compatibilidad y capacidad, pero aún no es nativo en Windows. En Intel Mac se puede instalar Windows y usar Base Camp para ejecutarlo sin virtualización. Este método proporcionó un mejor rendimiento y compatibilidad, pero no parece que hayan intenciones de diseñar un sistema similar para Mac basados ??en ARM.