WhatsApp Web suma llamadas grupales para hasta 32 personas desde el navegador

WhatsApp está probando las llamadas de voz y video en su versión web, incluyendo los chats grupales. La novedad, detectada por el sitio especializado WaBetaInfo, se encuentra en fase beta y permitirá hacer lo mismo que ya se puede hacer desde el celular o la app de escritorio, pero ahora directamente desde el navegador.

La función más llamativa es que permite conectarse con hasta 32 personas al mismo tiempo, que es exactamente el mismo límite que tienen las versiones móvil y de escritorio. Es decir, si ya usabas llamadas grupales de WhatsApp desde el teléfono, la experiencia sería idéntica, pero sin necesidad de tener la app instalada.

Además de las llamadas, la nueva versión web incluye la posibilidad de compartir pantalla, lo que pone a WhatsApp cara a cara con herramientas como Zoom, Google Meet o Microsoft Teams. Hasta ahora, esa era una de las grandes diferencias entre la versión web y el resto: la app de escritorio ya había incorporado llamadas en 2023, pero la web se había quedado atrás.

Otro detalle importante tiene que ver con la privacidad: todas las llamadas, tanto de audio como de video, cuentan con cifrado de extremo a extremo (la tecnología que hace que solo las personas en la llamada puedan escuchar lo que se dice, ni WhatsApp ni su empresa madre Meta pueden acceder al contenido). Esto aplica también a los chats grupales.

La actualización también incorpora soporte para los enlaces de invitación a llamadas, una función que WhatsApp tiene desde 2022 y que permite que cualquier persona se una a una llamada grupal compartiendo simplemente un link. Por ahora, la novedad está disponible solo para algunos usuarios dentro del programa beta de WhatsApp Web, al que se puede acceder desde la sección de ayuda en los ajustes de la aplicación. Participar en la beta no garantiza ver esta función de inmediato, ya que WhatsApp la va habilitando de forma gradual.