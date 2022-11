Video: Avión voló sobre Cabo Cañaveral cuando un cohete de Space X despegaba

Un avión comercial de United Airlines sobrevolaba Cabo Cañaveral cuando, desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, el cohete Falcon 9 de SpaceX despegaba de la plataforma de lanzamiento.

El video, compartido por el periodista de la NBC Nick Leimbach y consignado por The Byte, muestra al cohete despegando y ganando altitud.

“Una de las cosas más geniales que vi en mi vida”, expresó Leimbach en su cuenta de Twitter.

One of the coolest things I’ve ever seen.



Aboard @United Airlines 220 flying over Cape Canaveral as a SpaceX Falcon 9 lifts off. pic.twitter.com/klSqmbfPHt