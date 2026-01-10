Uruguayo creó un “observatorio de inseguridad”; Sanjurjo recomendó “cautela”

Tecnología

Un usuario uruguayo creó el portal AlertaUy.com, un “observatorio ciudadano de inseguridad” en el país “enfocado en homicidios”.

“Casi 4.000 registros, actualizados diariamente, permiten una mejor visibilización de los problemas de inseguridad que viven los uruguayos”, escribe la plataforma en su cuenta oficial de X.

El portal cuenta con un mapa interactivo de Uruguay, en el que se puede visualizar dónde ocurrieron los asesinatos. También tiene un modo “Heatmap” (“mapa de calor”, en inglés) que “permite visualizar las ‘zonas rojas’ de mayor peligro”, indica la publicación en dicha red social.

Entre otras funciones, permite a quien accede observar los datos de 2026, pero también se puede ir a años anteriores. A su vez, también permite calcular los homicidios cada 100.000 habitantes de cada departamento, en función de los números del censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística de 2023.

Mirarlo con lupa

Así, el director del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, se refirió a la herramienta. “Apoyamos activamente la generación de información y conocimiento, y por eso ponemos a disposición de la ciudadanía nuestros microdatos con periodicidad trimestral”, escribió en principio el jerarca, al tiempo que valoró a AlertaUy como “un esfuerzo informativo relevante”.

“No obstante, consideramos importante advertir que la información que difunde debe ser interpretada con cautela, dado que se construye a partir de datos provenientes de los medios de comunicación”, indicó el gerente de dicha área del Ministerio del Interior.

A su entender, la prensa “cumple un rol informativo imprescindible”, pero la elaboración de estadísticas criminales “requiere fuentes diseñadas específicamente para ese fin, que aseguren la cobertura exhaustiva de los casos y la aplicación de criterios estandarizados y consistentes en el tiempo”. “Asimismo, la información utilizada no puede ser parcial ni preliminar, ni basarse en clasificaciones provisorias o en fuentes no confirmadas, ya que ello puede generar omisiones, duplicaciones y errores conceptuales”, esgrimió Sanjurjo.

“Además, los hechos deben ser clasificados correctamente sobre la base de evidencia e investigaciones que, en muchos casos, requieren días, semanas o incluso meses para consolidarse. Todo ello permite garantizar comparabilidad, exhaustividad y precisión, condiciones básicas para producir estadísticas confiables”, profundizó.

Por todo esto, recomendó tomar la información disponible en el portal “con las precauciones del caso”.

Aclaraciones

Respecto a este tema, la plataforma recientemente creada extrae la “mayoría” de sus datos del Conjunto de Datos de Homicidios Dolosos Consumados del Ministerio del Interior, pero esto abarca únicamente hasta el pasado 30 de setiembre de 2025.

“AlertaUy posee un bot que revisa automáticamente los principales medios uruguayos, filtra y agrega nuevos homicidios. Sin embargo, mientras lo testeamos, requieren aprobación manual, por lo que se actualizará una vez al día al principio”, reza el hilo de X sobre el observatorio de inseguridad.

Al respecto, se aclara en la publicación que “es posible” que no estén todos los casos de homicidios en el sistema. “Iremos afinando la base de datos”, asegura el posteo.

