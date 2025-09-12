Uruguay Sub200: sentido mensaje a biólogo a bordo que atraviesa el duelo por su madre

Ciencia

La expedición Uruguay Sub200 de ese 12 de setiembre comenzó con un emotivo homenaje de los científicos al jefe de campaña, Alvar Carranza, ante el fallecimiento de su madre.

En nombre de sus compañeros y los científicos a bordo, Leticia Burone expresó unas palabras para Carranza, un reconocido biólogo uruguayo. “Amigo querido, soy consciente del enorme amor y admiración que sentías por tu mamá. Ese lazo tan fuerte y luminoso es algo que trasciende todo, incluso la distancia y la muerte”, comenzó la investigadora.

“Ella va a seguir viviendo en vos, en cada gesto, en cada recuerdo, en cada enseñanza que te dejó. Estoy segura de que se sentía profundamente orgullosa de vos, de tu camino, de tu pasión por la ciencia y de la persona que sos”, expresó.

Burone reconoció el momento difícil de Carranza, que no podrá acompañar a su familia por estar en la expedición. “Justo en medio de esta campaña tan esperada e importante para vos y para todos nosotros. La vida a veces nos enfrenta paradojas difíciles de soportar, el logro y el dolor, lo soñado y lo inesperado, pero quiero que sepas que no estás solo en este barco”, expresó la científica a su compañero en duelo.

Un pulpo y corales

A 2.387 metros de profundidad, la expedición a bordo del Falkor Too visualizó “un lindo pulpo” de la familia eledone, que los científicos identificaron por tener “una sola hilera de ventosas en sus brazos”. “La imagen dice todo”, dijo uno de los investigadores.

Otro momento llamativo fue cuando los científicos visualizaron dos especies de corales diferentes, de color naranja. “Espectaculares”, dijeron los investigadores a bordo.