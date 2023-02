Una “pornoestrella” de mar se hace viral en redes y suscita todo tipo de bromas

Ciencia

No se trata de un nuevo descubrimiento en el reino animal, pero cierta característica del animal azuzó el humor básico que todos poseemos.

Una foto de un curioso habitante del lecho marino se hizo viral en los últimos días luego de que en la plataforma Reddit se generara una conversación al respecto. Los internautas la bautizaron como “pornoestrella de mar”, y pronto el debate se salió de madre y se “contagió” a otras redes sociales.

El animal en cuestión es un ejemplar de Choriaster granulatus, una estrella de mar relativamente corriente. Sin embargo, la peculiar forma de sus brazos dio pábulo a los comentarios chuscos, dado que resulta obvio que recuerdan el aspecto de los genitales masculinos humanos.





En las redes, numerosos usuarios se rieron señalando que se trataría de una versión para adultos de Patricio, la estrella de mar que comparte protagonismo en la serie Bob Esponja.

El animal en cuestión habita aguas tropicales desde el este de África hasta Papúa Nueva Guinea. Se alimenta de carroña y pequeños invertebrados, a los que ingiere con la boca que posee en la parte inferior del cuerpo.





“Una vez me encontré una de esta bajo la cama de mi madre”, “dicen que su preservativo le queda como un guante”, fueron algunas de las humoradas que circularon acerca de la imagen, según recoge The New York Post.

“Me parece que saldré de viaje a Australia”, escribió otro comentarista, luego de saber que el litoral australiano es uno de los sitios donde más prolifera la especie.





The Choriaster granulatus, a large sea star. pic.twitter.com/dbUA9Utl1C — Fascinating Footage (@FascinateFlix) February 17, 2023

No es la primera vez que una criatura marina con aspecto fálico pone en marcha la maquinaria de humor de las redes sociales. En 2019, la aparición de miles de “peces pene” en la costa oeste de Estados Unidos dejó una resaca de chistes más bien groseros.

??CONOCE A CHORIASTER GRANULATUS, UNA ESTRELLA DE MAR AUSTRALIANA



- Esta estrella de mar ha llamado la atención de cientos internautas en redes sociales, quienes ya le han puesto apodos como el “cocktopus” o “porn-star”. pic.twitter.com/GOA4P85D7S — ITR Oficial (@ITROriginal) February 17, 2023