UTEC despliega su talento en el norte y busca nuevas oportunidades laborales para jóvenes

Tecnología

Sin moverse de su casa en el campo, próximo a la ciudad de Tranqueras, Felipe Salmentón, estudiante del posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA) atiende diariamente a clientes de la empresa Arkano Software de Chile, Argentina y Uruguay.

Es solo uno de los tantos casos de estudiantes de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) que hoy ya están volcando sus conocimientos a la industria.

La UTEC informa que Felipe fue contratado por la empresa en setiembre de 2020 a través del proyecto Cowork Rivera: Innovación y Desarrollo.

Parte de su tarea es colaborar en proyectos de inteligencia artificial combinando tecnologías Microsoft y desarrollo en Python para clientes de Arkano de América del Sur; y recientemente se le adjudicó el rol de Referente Colaborador cuyo cometido es acompañar y apoyar el crecimiento de otros colaboradores nuevos, así como velar para que "la cultura y los valores de la empresa estén presentes en cada ámbito de actividad", expresó.

El estudiante dice sentirse muy a gusto con su trabajo, "la empresa me da la posibilidad de trabajar en lo que quiero desde el lugar en el mundo en el que quiero estar. Si bien estoy lejos, me siento parte de la empresa y cuento con apoyo a diario de las personas con quienes trabajo. Desde casa, en el medio del campo, todos los días estoy en comunicación con compañeros de Argentina, Chile y Perú, y la verdad que se siente bárbaro, enriquece a la empresa y a mí como persona. Tengo oportunidad de crecimiento y me ha permitido llevar adelante mi proyecto de vida sin renunciar a mi otra pasión, el campo", comentó.

En situación similar, en 2020, a través del proyecto Cowork, la empresa brasileña NT Consult del área Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), luego de brindar una capacitación intensiva a estudiantes de la carrera Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas (TADS) contrató a los diez mejores clasificados tras una prueba de evaluación. Estos jóvenes de la frontera hoy trabajan desde su casa directamente para Porto Alegre, donde está la sede de la compañía.

Óscar e Isabel, una "formación diferenciada"

En el Tecnólogo en Mecatrónica Industrial (TMECI) también hay estudiantes que han sido contratados por industrias necesitadas de mano de obra calificada. Uno de ellos es el del maragato Oscar Rodríguez, quien en 2018 se mudó a Rivera para cursar la carrera.

En febrero de 2021, Oscar empezó su experiencia laboral en la compañía uruguaya URUFOR dedicada a la industrialización y exportación de productos madereros de alta calidad. Desde entonces trabaja como aprendiz de mecánico y el resto del tiempo se dedica al proyecto final de la carrera.

"La experiencia en la empresa es muy importante y de gran ayuda porque me permite aplicar y ampliar los conocimientos adquiridos en UTEC en cuanto a motores, mecánica y electrónica" comentó. Destacó además el buen ambiente laboral y las constantes capacitaciones que recibe en materia de seguridad.

Algunos estudiantes de la carrera Ingeniería en Logística han sido incorporados a empresas de la región. La arrocera Dambo, por ejemplo, contrató a una estudiante en 2020 y desde allí aseguran estar muy satisfechos con su desempeño. A su vez, desde hace un año y medio, la estudiante Isabel Palmina, de la generación 2018, está trabajando como responsable del área Logística de la empresa Yury ‘s Free Shop.

En su trabajo, Isabel se encarga de tareas como control de stocks, control de inventarios, ingreso de mercadería al sistema, planificación y organización del depósito, como también de toda la logística inversa.

Desde la empresa se valora su aporte. La propietaria, Natalia Borges, manifestó que fue "una gran incorporación", y agregó que Isabel, además de ser muy responsable, "es evidente que tiene una formación diferenciada. Se nota que tiene métodos y fundamentos para trabajar, es muy bueno tenerla en nuestro equipo", señaló.

La Universidad y su esfuerzo por generar vínculos

"Educar, formar y capacitar integralmente profesionales de alto nivel, emprendedores e innovadores a fin de generar, transformar, transferir y articular conocimientos que permitan promover e impulsar el desarrollo tecnológico, económico y social del Uruguay" es justamente la misión de la Universidad Tecnológica, y esto último solo se logra con la inserción de sus profesionales en el mercado laboral. Por eso UTEC pone empeño en generar cercanía con el sector empresarial y así lograr oportunidades para sus estudiantes y egresados.

En ese sentido, durante abril y mayo se está desarrollando un ciclo de encuentros virtuales denominado #descubriUTECprofesional dirigido a empresas y consultoras de capital humano.

En el Instituto Tecnológico Regional Norte se trabaja desde diferentes frentes para generar la aproximación de la academia a la industria y la comunidad. Una de esas acciones es el ya mencionado proyecto "Cowork Rivera: Innovación y Desarrollo" que se lleva adelante con financiación de la Agencia Nacional de Desarrollo y el apoyo de socios público-privados. Esta iniciativa busca dinamizar el ecosistema emprendedor de la frontera Rivera-Livramento, y consecuentemente, generar mayor desarrollo socio-económico en la frontera. Asimismo, a través de las carreras se vienen desarrollando proyectos integradores que promueven el contacto entre los estudiantes y las empresas durante su formación.

En el mismo sentido, el año pasado, desde la dirección de Investigación y Desarrollo de UTEC se creó el rol del coordinador de Vinculación cuyo propósito es mediar y facilitar el proceso de vinculación de la Universidad con actores externos. En la sede regional norte, Maíra Escosteguy cumple esa función.

Desde su punto de vista, debido a la aún reciente instalación de instituciones de educación superior en la frontera "muchas empresas no tienen presente la idea de que pueden contratar estudiantes avanzados o graduados". Sin embargo, en la mayoría de los casos de incorporación "el impacto es muy positivo y supera las expectativas" según las devoluciones que se reciben desde las empresas, indicó.

Las ofertas laborales a estudiantes de UTEC surgen por diversas vías. "Algunas empresas entran en contacto con la Universidad solicitando recomendaciones y apoyo en difusión de oportunidades", comentó la coordinadora de vinculación. "Otras veces conocen el perfil de los estudiantes y sus capacidades a través de proyectos curriculares que éstos realizan utilizando ejemplos de empresas locales, como es el caso de los Proyectos Integradores de la carrera Ingeniería en Logística", comentó.

En otras oportunidades, el acercamiento se produce a través del Centro de Competitividad Empresarial de Rivera, institución que contribuye en la generación de vínculos entre empresas demandantes de mano de obra calificada y las instituciones educativas.

El perfil de estudiante avanzado en áreas TIC, con conocimientos de desarrollo y manejo del idioma inglés es el más buscado en este momento, indicó Escosteguy, y agregó que "esta demanda es una tendencia mundial, por lo que la mayoría de las empresas no son locales, pero brindan la posibilidad de trabajo remoto".

El correo electrónico ofertaslaborales@utec.edu.uy es el canal a través del cual las empresas que requieren mano de obra calificada pueden contactarse con UTEC.