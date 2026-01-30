Ciencia

UTEC desarrolló una herramienta para detectar la etapa temprana del picudo rojo: cómo es

La Universidad Tecnológica de Uruguay (UTEC) desarrolló una nueva herramienta que detecta en etapa temprana la presencia del picudo rojo en palmeras

El Grupo de Investigaciones Espaciales de la Universidad trabaja para aportar al combate de la plaga a nivel país y busca apoyo para profundizar el trabajo. Para ello, utilizan drones con cámaras térmicas, multiespectrales y de espectro visible con el fin de detectar la presencia del picudo rojo en las palmeras.

El equipo logró identificar la presencia de la plaga y monitorear sus distintas fases de desarrollo en la palmera, incluso antes de que esta muestre un deterioro evidente a simple vista, informó la UTEC.

Un grupo de trabajo de la universidad viajará a China junto al presidente de la República, Yamandú Orsi, para concretar una investigación sobre plagas junto con el Instituto Clemente Estable y la Universidad Forestal de Beijing.

Los investigadores enfatizarán en el picudo rojo y los recursos hídricos, así como en la instalación del segundo Instituto Confucio en Uruguay, el primero en el interior del país, indicó Presidencia.