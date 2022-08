Twitter rebate los últimos argumentos de Musk para "escapar" de la compra

Twitter rebatió este jueves los últimos argumentos del empresario Elon Musk para "escapar" del acuerdo de compra de la red social mientras sigue tensándose su batalla en un tribunal de disputas comerciales de Estados Unidos.

El presidente de Twitter, Bret Taylor, compartió en un mensaje de Twitter un documento de 127 páginas para responder a unos argumentos que Musk entregó recientemente de manera confidencial en el juzgado para oponerse a la demanda de la red social.

Twitter filed a response to Mr. Musk’s counterclaims. His claims are factually inaccurate, legally insufficient, and commercially irrelevant. We look forward to the trial in the Delaware Court of Chancery. See the filing here: https://t.co/beAyGqRxFL