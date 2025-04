Tras meses de espera, Nintendo finalmente mostró la Switch 2: esto es lo que hay que saber

Gaming

Tal como lo había pautado en enero, Nintendo transmitió en la mañana de este miércoles un directo especial dedicado a su nueva consola, la Nintendo Switch 2.

La transmisión, que duró 60 minutos, entró en detalle sobre la consola, sus juegos, precio y su fecha de lanzamiento, la cual oficialmente será el 5 de junio de este año al costo de US$ 450.

Algunas de las especificaciones tecnológicas de la consola incluyen una pantalla LCD de 8 pulgadas con resolución de 1080p en modo tablet, y 4K y 120fps (cuadros por segundo) en caso de usarla enchufada a un televisor.

La nueva versión de los Joycons, los controles modulares que salieron con la Switch original en 2017, traerán algunas innovaciones. Además de ser más grandes que su predecesor, se conectarán de forma magnética a la tablet y tendrán una doble funcionalidad como un mouse de computadora.

En el caso del Joycon derecho, este tiene un nuevo botón con la letra “C”, el cual funcionará para acceder a Gamechat, el nuevo espacio social que Nintendo anunció para su consola.

La Switch 2 viene con un micrófono integrado, con el cual los usuarios podrán jugar en línea con otros y acceder a funciones como hablar mientras juegan o compartir pantalla, similar a redes sociales para juegos como Discord o TeamSpeak.

Anteriormente y hasta que salga la nueva consola, la única forma con la que los usuarios de Switch podían interactuar socialmente era mediante una aplicación para celulares, la cual nunca estuvo disponible en las tiendas de aplicaciones en el caso de Uruguay.

Los juegos

El primer título, que había sido sugerido en enero con el primer vistazo a la Switch 2, fue un nuevo Mario Kart.

Mario Kart World saldrá junto con la consola y es el juego más grande de su serie. Cuenta con multijugador en línea con capacidad para 24 jugadores, el doble de la capacidad que cualquier Mario Kart había tenido hasta la fecha.

Asimismo, tendrá un modo de mundo abierto (es decir, libre exploración) y varios autos y personajes nuevos.

En la línea de juegos first party (desarrollados por y para Nintendo), el direct mostró un nuevo juego de Donkey Kong, titulado Bananza.

Donkey Kong Bananza aparenta ser similar a uno de los títulos que salieron en el primer año de la Nintendo Switch, Super Mario Odyssey, el cual constaba de un juego de plataformas en 3D con un gran enfoque en la interacción del jugador con el entorno.

Una de las mayores sorpresas del directo fue el anuncio de Kirby Air Riders, una secuela del similarmente titulado Kirby Air Ride, lanzado para la Nintendo Gamecube en 2003.

Similar al caso de Mario Kart, se trata de un juego de carreras, pero situado en el universo y con los personajes de Kirby.

Recargados

Asimismo, Nintendo confirmó que varios de sus juegos, algunos ya lanzados y otros que aún no salen, tendrán una “versión mejorada” en cuanto a gráficos y rendimiento. Esta mejora será vendida aparte en la eShop, aunque no se confirmó el precio.

Entre los juegos confirmados están The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, Mario Party Jamboree, Kirby and the Forgotten Land y Pokémon Legends Z-A.

De acuerdo con la tendencia de traer juegos de anteriores consolas a la Switch 2, Nintendo también confirmó la creación de una nueva consola virtual, esta vez para la Gamecube.

Desde 2018, Nintendo ha ido integrando consolas virtuales con antiguas bibliotecas suyas. Se tratan de emuladores oficiales vendidos como suscripción a los usuarios, quienes pueden volver a jugar clásicos de la época de la SNES hasta Nintendo 64.

Los juegos confirmados para esta nueva consola virtual fueron The Legend of Zelda: Wind Waker, SoulCalibur 2 y F-Zero GX.

Finalmente, se confirmó el soporte de juegos multiplataforma como el caso de Elden Ring y Street Fighter 6, con un tráiler sorpresa de un nuevo juego exclusivo por From Software, los creadores del primer juego mencionado, el cual se llamará The Duskbloods y saldrá en 2026.