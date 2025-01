Ciencia

Tras el éxito de su cohete New Glenn, Bezos arremete en la competencia espacial con Musk

La guerra espacial entre multimillonarios tuvo este jueves un nuevo despegue: el de Jeff Bezos y su cohete New Glenn, que entra a competir con el Falcon 9 del magnate tecnológico Elon Musk.

La empresa estadounidense Blue Origin, de Bezos, eleva así la competencia con SpaceX, de Musk, que prácticamente ha monopolizado los lanzamientos de empresas privadas desde 2008, cuando logró el éxito orbital de su Falcon 1 después de tres intentos fallidos.

Ahora el fundador de Amazon se le mide a los cohetes de Musk, con el exitoso lanzamiento orbital de hoy de su gigantesco New Glenn, no sin antes fracasar en un primer despegue el lunes pasado debido a una indeseada formación de hielo, y después de varios retrasos debidos a las desfavorables condiciones meteorológicas.

No obstante, según consignó el portal ExtremeTech, el New Glenn, un cohete reutilizable, perdió el propulsor de la primera etapa y no fue recuperado.

Bezos se enfrenta así a más de 16 años de ventaja que le lleva SpaceX, y también a la incógnita de si Musk, como el encargado de Trump en pro de la eficiencia gubernamental, va a interferir con la cuestión espacial en beneficio propio.

La ventaja

El multimillonario de SpaceX, Tesla y X lleva varios hitos a partir de su exitoso Falcon 1 de 2008, como posicionarla como la primera empresa financiada con fondos privados en tener un lanzamiento con éxito y convertir el Falcon 9 en el primer cohete reutilizable de clase orbital del mundo.

Además, ha realizado seis vuelos de prueba del Starship y su propulsor Super Heavy, la nave más grande y poderosa del mundo, y planea hoy un séptimo como parte de la meta de la NASA de allanar el camino de Estados Unidos para regresar a la Luna y llegar a Marte.

El Starship está diseñado para emprender viajes de largo alcance, capaces de transportar tripulantes y satélites de grandes dimensiones.

Sin embargo, en menos tiempo, Bezos no se ha quedado atrás como un actor clave en la industria espacial privada.

Su empresa desarrolló el New Shepard, un cohete suborbital que ha realizado múltiples vuelos exitosos, llevando a cabo experimentos científicos y transportando turistas espaciales, incluido él mismo en 2021.

También avanza en el perfeccionamiento de la tecnología de aterrizaje y reutilización de cohetes con miras a reducir costos en aras de la sostenibilidad espacial, tal como lo hace SpaceX.

Blue Origin además está trabajando en el módulo de aterrizaje lunar Blue Moon para apoyar la exploración de la Luna en colaboración con la NASA.

Y hoy se anotó un nuevo gol con el New Glenn, un cohete de cargas pesadas de 98 metros de altura, que se pone en camino de la certificación del Gobierno estadounidense para cumplir con los objetivos de la NASA y su programa comercial y los de seguridad nacional emergentes.

Una clave en el exitoso lanzamiento del New Glenn este jueves fue su motor BE-4, que es también una pieza importante para otros cohetes como el Vulcan, de United Launch Alliance (ULA).

"Hoy marca una nueva era para Blue Origin y para el espacio comercial", manifestó Jarrett Jones, vicepresidente sénior de New Glenn.

La empresa de Bezos anticipó además un nuevo intento para "la primavera", en el que espera poder aterrizar su propulsor, algo que no se alcanzó esta vez.

La guerra espacial de dos de los hombres más ricos del planeta, sin embargo hoy fue amigable.

Musk felicitó a Bezos "por alcanzar la órbita en el primer intento!" después de lograr despegar esta madrugada desde una de las plataformas del Centro de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida (Estados Unidos).

Esta tarde el turno es para Musk. SpaceX tiene como reto en la séptima prueba del Starship llevar carga útil, con una decena de réplicas de los satélites de internet Starlink, en lo que puede ser el último hito para la compañía en su desarrollo de cohetes reutilizables.

EFE