Tecnología

The New York Times formará un equipo para explorar la IA en la sala de redacción

El diario The New York Times comenzará a formar un equipo para explorar el uso de la inteligencia artificial (IA) generativa en su sala de redacción. Zach Seward, quien fue contratado recientemente por la publicación para dirigir las iniciativas de IA, publicó en Threads que el equipo se “centrará en la creación de prototipos de usos de IA generativa y otras técnicas de aprendizaje automático para ayudar con los informes y cómo se presenta el Times a los lectores”, consignó The Verge.

La publicación de Seward señala que el diario planea contratar a un ingeniero de aprendizaje automático, un ingeniero de software, un diseñador y un par de editores para completar la iniciativa de la sala de redacción de IA. Hasta ahora, The New York Times ha publicado ofertas de trabajo para un director editorial asociado para iniciativas de IA y un editor senior de diseño.

“El equipo, liderado por el director editorial de IA, también incluirá colegas con una mezcla de talento en ingeniería, investigación y diseño, que actuarán como una especie de equipo de trabajo dentro de la sala de redacción. Juntos se asociarán con otros equipos en los grupos de noticias, productos y tecnología para llevar las mejores ideas del prototipo a la producción”, se lee en parte en la lista de director editorial asociado de iniciativas de IA.

En un comunicado divulgado después de la contratación de Seward, el periódico dijo que si bien está emocionado de traer herramientas de inteligencia artificial a la empresa, cree firmemente que “el periodismo del Times siempre será informado, escrito y editado por nuestros periodistas expertos”.