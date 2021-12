Tecnología

The Game Awards 2021: Todos los títulos anunciados

Montevideo Portal

En la noche del pasado jueves se celebraron The Game Awards, la ceremonia donde los mejores videojuegos del año son destacados y galardonados, así como también los equipos y desarrolladores detrás de esos títulos. En la edición de este año, It Takes Two se quedó con el título de Juego del año.

Sin embargo, este no es el único propósito del evento. Los TGA, como son conocidos, también son famosos por servir de plataforma para las distintas publicadoras de la industria para mostrar adelantos, tráileres, teasers o clips de sus próximos proyectos.

En esta línea, aquí están todos los principales anuncios realizados durante la jornada, tanto de títulos ya conocidos como de otros completamente nuevos.

Tunic: Un juego de acción/aventura y exploración, inspirado en la saga de The Legend of Zelda. Se anunció que saldrá al público el próximo 16 de marzo y ya hay una demo del juego disponible en Steam.

The Texas Chain Saw Massacre: Este videojuego, basado en hechos reales, presentó un terrorífico teaser, en donde mostró un primer vistazo al icónico villano Leatherface.

Homeworld 3: Tan esperado por los fanáticos de la saga, mostró un tráiler y dio una fecha de salida, aunque algo vaga. La más reciente entrada del videojuego de estrategia en tiempo real estará disponible en el último trimestre del año próximo.

The Expanse: A Telltale Series: Estará desarrollado por Telltale y el estudio que trabajó en Life is Strange: True Colors. Es una precuela a la serie de televisión del mismo nombre.

Babylon's Fall: Este título basado en combate con espadas, hachas, mazas y demás estará disponible a partir del 3 de marzo.

Monster Hunter Rise: Sunbreak: Una expansión al conocido título de Capcom, promete traer nuevos monstruos para cazar y estará disponible en nuestro próximo invierno (verano del hemisferio norte).

Thirsty Suitors: "Pelea contra tus exes. Decepciona a tus padres. Encuéntrate a ti mismo" es el eslogan de este título, que combina mecánicas de lucha con exploración a base de patinetas. O, al menos, según lo que se pudo ver en el tráiler presentado.

Evil West: Como su nombre lo indica, se trata de un juego situado en el lejano Oeste, focalizado en la acción y disparos.

Have a Nice Death: Un juego roguelike dibujado a mano focalizado en la Muerte, que tendrá su acceso anticipado en marzo del año que viene.

Planet of Lana: Situado en el espacio, este proyecto de ciencia ficción promete robots —amigables y enemigos— y una "odisea fuera de la Tierra".

Persona 4 Arena Ultimax: Se trata de una edición definitiva del juego de lucha, que saldrá para PC, PlayStation 4 y Nintendo Switch el 10 de marzo.

Hellblade 2: El próximo capítulo en la saga de Senua y uno de los adelantos más largos presentados en el evento. El tráiler muestra escenas de juego y cinemáticas con excelente calidad.

Star Wars: Eclipe: Nuevo juego basado en la exitosa franquicia de George Lucas. Se ve todo lo que uno puede esperar: naves, sables de luz y criaturas variopintas.

Lost Ark: Un título gratis y de multijugador en línea que estará disponible a partir del 11 de febrero.

Wonder Woman: Un breve clip de la heroína fue mostrado, anunciando su juego, pero sin una fecha de salida aún.

Alan Wake 2: Secuela del juego publicado en 2010. Fue un título completamente inesperado para los fanáticos que incluso contó con la presencia de uno de los desarrolladores en el evento, que prometió que este juego "abrirá nuevos caminos".

Horizon Forbidden West: Nuevas imágenes de la continuación de Zero Dawn.

Final Fantasy 7: En realidad, el juego ya fue publicado, simplemente se anunció que llegará a PC de la mano de Epic.

Destiny 2: Witch Queen: Otro juego ya existente que recibirá una actualización importante. Nuevas misiones, enemigos y armas deslucen en el adelanto para este título, que saldrá el 22 de febrero.

Splitterhead: Para los fanáticos del terror, se anunció este juego del director del aclamado Silent Hill.

Nightingale: Un título de supervivencia que combina la época victoriana con robots, con multijugador integrado.

The Lord of the Rings: Gollum: Los jugadores se pondrán en la piel del personaje de Tolkien el año próximo para este juego de sigilo.

Somerville: Juego de acción/aventura de los creadores de Limbo, aclamado juego independiente.

Cuphead in "The Delicious Last Course": Este contenido descargable (DLC) para el laureado juego de plataformas estará disponible el 30 de junio de 2022. Su anuncio estuvo acompañado de una interpretación en vivo.

Sonic Frontiers: Sega anunció un nuevo juego del erizo azul con elementos de mundo abierto, que parece tener influencias del Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Tchia: Una aventura de mundo abierto basada en la navegación y exploración del mundo y criaturas que rodean al protagonista… Y de poseer sus cuerpos para continuar viajando por el mapa. También basado en Breath of the Wild.

Suicide Squad: Kill the Justice League: Harley Quinn, Deathstroke y otros personajes de este grupo de ¿villanos? de DC batallan contra Flash en este tráiler.

Forspoken: Este adelanto mostró hechizos, explosiones y espadas prendidas fuego. Saldrá el 24 de mayo.

Saints Row: Se mostró un nuevo tráiler para el reboot de la franquicia, que continúa con acción exagerada y humor torpe.

Fall Guys: Se anunciaron nuevos disfraces para los frijoles con patas, basados en los personajes de El extraño mundo de Jack.

Dune: Spice Wars: Un juego de estrategia en tiempo real de la saga de Frank Herbert. Tendrá acceso anticipado en 2022.

Tiny Tina's Wonderlands: Juego spinoff de la saga Borderlands. Will Arnett y Ashley Burch presentaron el clip.

Among Us VR: Uno de los juegos destacados del año pasado tendrá su versión en realidad virtual.

Metal: Hellsinger: un juego de disparos en primera persona y focalizado en el ritmo de la música, con un soundtrack del género musical que le da título.

Star Trek Resurgence: Juego basado en la exitosa saga de ciencia ficción, que saldrá en 2022.

Rumbleverse: De la mano de Epic (creadores de Fortnite), se trata de un todos-contra-todos gratis de lucha, que saldrá el 8 de febrero.

A Plague Tale: Requiem: Secuela de A Plague Tale: Innocence que saldrá en 2022.

Dying Light 2: Secuela del juego del mismo nombre, que mostró un tráiler cinemático y confirmó que saldrá en febrero de 2022.

CrossfireX: Juego de disparos del estilo Battlefield, que saldrá el 10 de febrero.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt: Otro juego del estilo todos-contra-todos, esta vez basado en vampiros. Saldrá en algún momento de nuestro otoño de 2022.

Elden Ring: Uno de los juegos más esperados —de hecho, se llevó este título en los Game Awards, ya que era una categoría—, mostró un tráiler cinemático. Está desarrollado por el mismo estudio de la saga Dark Souls.

