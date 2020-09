Test digital de embarazo: potente como una PC, pero igual de efectivo que el analógico

¿Qué hay detrás de los test digitales de embarazo? ¿Son realmente más efectivos que los analógicos? Esto se preguntaron un par de usuarios de Twitter, que compraron un par de ejemplares para averiguarlo.

"El objetivo de la parte digital, la batería, el IC, los LED y los fotodiodos ... es leer las líneas y decirle ‘embarazada' o ‘no embarazada'" en lugar de mostrar una o dos líneas, cuenta @foone.

Sin embargo, el usuario destaca el potente dispositivo que hay detrás de eso. Cada prueba, que cuesta entre 5 y 12 dólares, cuenta con un microcontrolador Holtek de ocho bits con 64 bytes de RAM, capaz de funcionar a 4 Mhz u 8 Mhz dependiendo de la configuración de la batería.

"Puedes pensar que es muy limitada porque solo tiene 64 bytes de RAM, pero en realidad está usando una arquitectura canalizada para operar a una instrucción por ciclo, lo que le da un rendimiento bastante bueno para una CPU de 4 Mhz", agrega el tuitero, "probablemente más rápido en procesamiento numérico y E / S básica que la CPU utilizada en la PC IBM original. Y es algo en lo que orinas y luego lo tiras".

¿Acaso se puede reprogramar? "No hay reprogramación de este chip para ejecutar otros programas. No podemos ejecutar Doom en esta prueba de embarazo, lo siento", cierra en broma.

I saw a tweet recently that I wanted to confirm. Sadly I can't find it right now, but it was about digital pregnancy tests.

So, I went out and grabbed a 2-pack for 7 dollars: let's tear it down! pic.twitter.com/1a0drwi7N5