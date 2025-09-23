Terrible: reportero fue a cubrir accidente y supo en vivo que las víctimas eran sus hijos

Yeiikov Linaldi, reportero en Puebla, México, vivió el pasado domingo una situación angustiante e inesperada, aunque forma parte de los avatares propios de la profesión.
En la noche del domingo, el comunicador fue enviado por el medio El Informante a realizar la cobertura de un accidente de tránsito en la ruta 129, entre las localidades de Ajacate y Amozoc. Una vez en el lugar, supo con horror que en uno de los coches involucrados viajaban sus dos hijos, su exesposa y el padre de esta.
Pese a la terrible noticia, Linaldi siguió adelante con su trabajo con absoluta entereza, aunque su voz se notaba alterada por la emoción. Sin embargo, solo después de haber narrado los hechos y promediando su intervención, reveló su vínculo con las víctimas.
“Los afectados son mis hijos, mi exesposa y mi exsuegro”, comentó.
???? Un corresponsal de @ElInformanteMX acudió a cubrir un accidente en la carretera a #Acajete y descubrió que las víctimas eran sus propios hijos; sin embargo, con profesionalismo, continuó la transmisión.— Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) September 22, 2025
La forma en que narra la noticia es desgarradora. ?? #Puebla pic.twitter.com/RzNBt6XfJy
El propio comunicador detalló que uno de los niños sufrió una dislocación de mandíbula y que su exsuegro quedó “prensado” dentro del coche. Afortunadamente, se reportó que ninguno de los lesionados corría riesgo de muerte.
El video se hizo rápidamente viral en México y generó incontables comentarios acerca de los giros del destino, el modo en que la vida puede cambiar en un segundo y otras reflexiones de filosofastro.
