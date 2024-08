Suiza premiará con 52.000 euros las mejores ideas para sacar municiones de sus lagos

Medioambiente

El Gobierno suizo ha lanzado un concurso que tiene por objetivo recabar las mejores ideas sobre como recuperar de forma segura las municiones antiguas que yacen en el fondo de algunos de sus paradisíacos lagos, para las que ofrece un premio de 50.000 francos suizos (52.585 euros).



El Ministerio de Defensa suizo organiza esta convocatoria para incluir a la población, las universidades y la industria en el debate gubernamental sobre la recuperación segura y ecológica de las municiones militares ocultas en los lagos, informó la entidad pública.



La mayoría de estas municiones se encuentran en los lagos de Thun, Brienz y Lucerna (centro del país), donde se estima que reposan unas 8.000 toneladas de metralla en total, la cual fue desechada y arrojada por las fábricas armamentísticas suizas entre los años 1918 y 1964.



También se cree que otras 4.500 toneladas de restos de munición quedaron sumergidas en el lago de Neuchâtel, al oeste de Suiza, como resultado de las maniobras del Ejército del Aire en el campo de tiro de Forel, a orillas del paraje lacustre.



Según el Gobierno suizo, aunque estos restos no liberan sustancias contaminantes, todas las técnicas de retirada consideradas hasta ahora representarían elevados riesgos para el frágil ecosistema de los lagos.



"El levantamiento de vórtices de sedimentos durante la recuperación puede provocar el consumo de oxígeno, que no está presente a esta profundidad, y en consecuencia el deterioro del ecosistema lacustre", ha explicado el Ministerio.



Además, la mala visibilidad, el riesgo de explosión, la profundidad y corriente del agua, así como las dimensiones de las municiones sumergidas son obstáculos para esta tarea, lo que ha llevado al Gobierno a convocar este concurso.



La gente podrá presentar sus ideas hasta febrero de 2025, cuando un grupo de expertos las evaluará de forma anónima y anunciará los ganadores.



Después, el Gobierno analizará estas iniciativas y decidirá si son viables, pues - advierte - un obstáculo importante será el coste, ya que el presupuesto necesario para las operaciones de recuperación podría ascender a miles de millones de euros.



"No está previsto implementar de inmediato las propuestas presentadas, pero podrían servir como base para aclaraciones posteriores o para iniciar proyectos de investigación", según ha explicado.

EFE