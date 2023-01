Stadia está muerto, pero no el controlador: el Bluetooth es la salvación

Hace poco más de tres años Stadia se lanzó online para los clientes que compraron el paquete de juegos en la nube de Google, pero ahora todo ha terminado. Como Google anunció previamente, el cierre de Stadia ocurrió el pasado 18 de enero, poniendo fin a la breve incursión del gigante de las búsquedas en el mundo de los juegos. Pero no todo está perdido. Cualquiera que tenga un controlador Stadia puede reutilizarlo como un gamepad Bluetooth estándar. Eso podría disminuir el dolor de perder Stadia, pero de todos modos es un golpe para los juegos en la nube.

Los problemas comenzaron a acumularse para Stadia desde el principio. Después de una ráfaga inicial de lanzamientos de juegos AAA, Google cayó en un patrón de lanzamiento de juegos independientes uno tras otros. No tiene nada de malo lanzar juegos más pequeños, pero la falta de lanzamientos importantes ralentizó el crecimiento del servicio.

Parecía que Google no quería invertir en Stadia, y esas sospechas se confirmaron cuando eliminó su división Stadia Games and Entertainment antes de que pudiera producir un juego. Esto se produjo en las semanas posteriores al lanzamiento de Cyberpunk 2077 con un rendimiento lamentable en todas las plataformas, excepto Stadia.

To our players and partners, our team, community and fans: thank you, for everything.



As of 11:59pm PT today, we're signing off from the cloud. Y'all be good to each other, and stay safe out there.



pic.twitter.com/aCr0gW8IQq