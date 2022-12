SpaceX tuvo 61 lanzamientos de cohetes este año, un promedio de uno cada seis días

Space X, la empresa aeroespacial dirigida por Elon Musk publicó en su cuenta de Twitter —también propiedad del magnate sudafricano— que su cohete Falcon 9 completó esta semana el último lanzamiento a órbita de 2022, el número 61 llevado a cabo por la compañía este año.

Según informaron, casi duplicó la cantidad de lanzamientos de cohetes llevados a cabo en el 2022, cuando se alcanzó la marca de 31 despegues.

En promedio, SpaceX lanzó un cohete cada 6 días en una de sus tres plataformas de despegues, con el 92% de las misiones completadas con propulsores de primera etapa probados en vuelo. Falcon 9 ostenta ahora el récord mundial de más lanzamientos de un solo tipo de vehículo espacial en un solo año.

“Lo que es más importante, SpaceX entregó con éxito las cargas útiles de nuestros clientes a la órbita, implementó satélites Starlink adicionales que agregan más capacidad a nuestra red y llevó carga crítica y astronautas a la Estación Espacial Internacional y los devolvió de manera segura a la Tierra”, anunció la compañía.

Falcon 9 launched the @ImageSatIntl EROS C-3 mission to orbit overnight, completing SpaceX’s 61st and final launch of 2022 — nearly double our record of 31 launches set last year pic.twitter.com/KTQydZvoYC