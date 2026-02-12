SpaceX retiró un importante brazo de acceso del Centro Espacial Kennedy: los motivos

Tecnología

SpaceX, la empresa del magnate e ingeniero Elon Musk, retiró este miércoles el brazo de acceso que utilizan los astronautas para abordar la nave Crew Dragon en la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy. Esto se enmarca en un cambio de dirección de la empresa, que apuesta a llevar sus operaciones a Cabo Cañaveral (Florida) y orientarlas hacia el desarrollo de la nave Starship.

La plataforma 39A es histórica, ya que fue a través de esta que la NASA llevó a cabo los lanzamientos del Saturn V rumbo a la luna, luego utilziada por SpaceX para los despegues del Falcon 9 y Falcon Heavy.

Con la preparación de una nueva torre de lanzamiento para Starship, ubicada a unos 300 metros del complejo principal de la 39A, SpaceX resolvió suspender los lanzamientos del Falcon 9 desde esa plataforma y concentrarlos en el Pad 40, dentro de la Cape Canaveral Space Force Station.

De ahora en más, todas las misiones tripuladas con Crew Dragon despegarán desde ese complejo alternativo. La próxima será Crew-12, una misión con destino a la International Space Station, prevista para los próximos días.

Según explicó la empresa, este esquema permitirá que el equipo de operaciones en la 39A se concentre en los lanzamientos del Falcon Heavy —el único cohete que hoy puede operar desde ese sitio— y en la puesta a punto de los primeros vuelos de Starship desde Florida, previstos para este mismo año.

El Falcon Heavy continuará volando desde la 39A, con una cadencia reducida de misiones, principalmente vinculadas a cargas del Departamento de Defensa estadounidense y de la NASA.

Además del reordenamiento operativo, la remoción del brazo de acceso responde a una razón técnica. Bill Gerstenmaier, vicepresidente de confiabilidad de construcción y vuelo de SpaceX, indicó que los rodamientos que conectan el brazo con la torre necesitan reparaciones.

Para realizar esos trabajos, explicó, es necesario desmontar completamente la estructura, realizar el mantenimiento a nivel de suelo y, en caso de ser requerido en el futuro, volver a instalar el brazo con tiempo suficiente antes de una eventual misión tripulada desde la 39A.

Mientras avanzan las obras para Starship, la compañía aseguró que los trabajos en las cercanías de la plataforma no afectan las operaciones actuales del Falcon Heavy. Sin embargo, cuando comiencen las pruebas y lanzamientos del nuevo sistema, las operaciones de Starship podrían implicar cierres periódicos de acceso al área de la 39A por razones de seguridad.

