Ciencia y Tecnología

SpaceX contrata personal para montar centros de datos en el espacio

SpaceX empezó a contratar personal para concretar uno de los proyectos más ambiciosos anunciados de forma reciente por Elon Musk: construir centros de datos orbitando la Tierra.

La iniciativa, revelada en un memorando interno y reforzada por declaraciones públicas esta semana, apunta a resolver los crecientes desafíos energéticos y de infraestructura que enfrenta la industria de la inteligencia artificial (IA).

Michael Nicolls, vicepresidente de Starlink Engineering, escribió en una publicación en X el viernes que la empresa está contratando para “muchos roles críticos de ingeniería” para desarrollar centros de datos espaciales.

We are hiring for many critical engineering roles to develop the technologies for AI satellites in space at our facilities in Austin and Seattle. Solar, process, automation, manufacturing, mechanical, electrical, optics, software... come build space data centers with great… — Michael Nicolls (@michaelnicollsx) February 6, 2026

Uno de ellos es para un “Ingeniero de Láseres Espaciales” con base en Redmond, Washington, tal como reportó Business Insider.

Según el documento de SpaceX, la empresa planea lanzar una constelación de hasta un millón de satélites, cada uno capaz de operar como un nodo de cómputo en órbita.

Musk sostiene que estos centros de datos espaciales podrían generar 100 kW de potencia computacional por tonelada, lo que permitiría añadir hasta 100 gigavatios de capacidad de IA por año.

El empresario afirmó a su vez que, dentro de 30 a 36 meses, el espacio será “el lugar más económicamente atractivo” para instalar infraestructura de IA.

Aunque críticos argumentan que el costo de mantenimiento en órbita podría superar los beneficios energéticos, Musk insiste en que el verdadero cuello de botella no es el precio de la energía, sino su disponibilidad.